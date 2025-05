"Falsches Männerbild": So erklärt Serkan Yavuz seine Untreue

Serkan Yavuz (32) hat sich öffentlich zu den Gründen für seine Untreue gegenüber seiner Frau Samira (31) geäußert. In einer Instagram-Story gibt der Realitystar nun einen seltenen Einblick in seine Gefühlswelt. Dabei gibt er zu, dass es nicht den einen Auslöser für sein Fehlverhalten gegeben habe. "Ich habe viele Dinge in meinem Leben normalisiert und verdrängt", schreibt er offen. Es habe Situationen und Probleme gegeben, die er jahrelang nicht hinterfragt habe. Er betont auch, dass er an einem "falschen Männerbild" festgehalten und Schwächen bei Männern als problematisch empfunden habe.

Auf die Frage eines Fans, ob er den Grund für seine Untreue bereits gefunden und verarbeitet habe, antwortet Serkan, dass sich dieser Prozess noch lange hinziehen werde. Auch durch die laufende Therapie habe er noch keine vollständige Klarheit erfahren. "Ich fange jetzt erst an, die Sachen besser zu verstehen, und es zeigen sich viele Verhaltensweisen und Muster, die mich erschrecken. Es wird ein langer Weg und es wäre zu schön, um wahr zu sein, wenn man nach einer Sitzung komplette Klarheit hätte", gesteht der Social-Media-Star. Serkan stellt zudem klar, dass er nichts beschönigen wolle: "Ich bin selber entsetzt, welche Wahrnehmung ich von mir hatte."

Zusätzlich zur Therapie möchte Serkan seine Fehler auch mithilfe seines neuen Podcasts "unREAL" aufarbeiten und besprechen. In einem Trailer kündigte er vor wenigen Tagen auf Instagram das neue Projekt an und sprach seine Fans dabei direkt an. "Du willst wissen, wer ich bin? Ich auch. Ich war jahrelang der Mann, der versucht hat, nie Schwäche zu zeigen, und der daran kaputtgegangen ist", kündigte er dramatisch an und erklärte weiter, dass er in dem Podcast über seine eigenen Unsicherheiten, Fehler in der Vergangenheit und die schwierige familiäre Situation sprechen wolle.

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz, Januar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz, Realitystar

Anzeige Anzeige