Rundumschlag: Lisha Savage schießt gegen Reality-Pärchen

Lisha Savage (38) ist für ihr loses Mundwerk bekannt – ein Blatt vor den Mund zu nehmen, würde ihr so schnell nicht einfallen. Auf Instagram macht die Influencerin ihrem Ärger nun Luft und schießt gegen Reality-Pärchen, die ihre Streitigkeiten im Netz austragen. Welche Duos sie mit ihren deutlichen Worten genau anspricht, verrät sie allerdings nicht. "Leute, ich habe Kopfschmerzen. Kopfschmerzen von euren Beziehungsproblemen. Ganz ehrlich: Seid ihr alle geistig zurückgeblieben?", wettert Lisha und fügt hinzu: "Was führt ihr alle für widerliche Beziehungen, dass ihr nicht in der Lage seid, euch an einen besch*ssenen Tisch zu setzen und eure Sche*ße privat zu diskutieren."

Aktuell polarisieren vor allem Reality-Paare wie Mike Heiter (32) und Leyla Lahouar (28), Serkan (32) und Samira Yavuz (31) sowie Kim Virginia Hartung (29) und Nikola Glumac (29) – alle drei Duos trugen ihre Streitigkeiten bereits in die Öffentlichkeit, wenn auch nicht immer ganz freiwillig. Ob Lisha tatsächlich auf eines dieser Paare anspielt, bleibt ungewiss. "Stattdessen lädt jede Partei 40 Storys hoch, dann trennt man sich, dann kommt man wieder zusammen. Haltet eure Fressen. Man kann eure Beziehungen nicht mehr ernst nehmen. [...] Ihr macht euch zu Hampelmännern", ärgert sich die Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin weiter.

Zuletzt rechnete Lisha mit Evanthia Benetatou (33) auf Social Media ab. Grund dafür war ihr Seitensprung mit Reality-TV-Kollege Serkan. "Eva, Eva, Eva! Was bist du doch für eine kleine...? Ich habe mich noch nie in Menschen getäuscht und heute (nach fünf Jahren) weiß ich, warum ich dich so verabscheut habe im Sommerhaus", schoss die 38-Jährige. In der TV-Show äußerte sich Lisha mehrfach abfällig über ihre Mitstreiterin – bereuen tut sie das bis heute allerdings nicht. "Heute weiß ich, du warst es nie wert, dass man dich besser hätte behandeln sollen. Dein Karma wird dich einholen, Alf", hieß es weiter.

ProSieben/Nikola Milatovic Lisha bei "Das große Promi-Büßen" 2023

Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatou, Influencerin

