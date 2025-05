Serkan Yavuz schwärmt von Samira: "Ist die Frau für mich"

Serkan Yavuz (32) hat seine Ehe in den Sand gesetzt. Nicht nur einmal hat er das Vertrauen seiner Ehefrau Samira Yavuz (31) gebrochen und sie sogar betrogen. Die Beauty ist bereits vor einigen Wochen aus dem gemeinsamen Haus ausgezogen – um ihre beiden Kinder kümmern sie sich nach wie vor gemeinsam. In einer Frage-Antwort-Runde in seiner Instagram-Story wird Serkan von seiner Community mit der aktuellen Situation konfrontiert – ein Fan möchte dabei wissen, ob er seine Ex nun mit anderen Augen sehe. "Ach, wenn ihr wüsstet", beginnt er und teilt ein ausführliches Statement: "All das ist nicht wegen mangelnder Liebe passiert. Ganz im Gegenteil, auch wenn es dumm klingt: Ich empfinde für die Frau so viel, das kann man gar nicht in Worte fassen. Die Angst, Samira zu verlieren, die ich über alles auf dieser Welt liebe, hat Ängste in mir ausgelöst, die ich nie ausgesprochen habe."

Anstatt seine Ängste und Sorgen anzusprechen, habe er sie unterdrückt. Er sei der Meinung gewesen, wenn er sie ausspreche, könnten sie sich bewahrheiten. "Das sind alles Verhaltensmuster", gesteht er sich ein und betont: "Sie ist für mich die Frau auf Erden. Aber das war sie schon immer und ich habe meine Gedanken nicht mehr im Griff gehabt, habe durch verschiedene Ehekrisen so viel in die Sache hineininterpretiert." Inzwischen habe er in Sachen Kommunikation viel gelernt. "Es ärgert mich umso mehr, nachdem ich jetzt spreche und zu meinen Ängsten stehe, wie einfach man manche Sachen aus der Welt hätte schaffen können und dann jetzt nicht da wäre, wo man ist. Vor einem einzigen Trümmerhaufen", reflektiert Serkan.

Das Ehe-Aus machte Samira bereits Anfang Februar öffentlich. Während sie von Anfang an sehr offen mit ihren Fans darüber sprach, tauchte Serkan erst mal unter. Wochenlang meldete er sich nicht in den sozialen Medien. Währenddessen kamen noch einige Details ans Licht – unter anderem gab Evanthia Benetatou (33) öffentlich zu, mit Serkan geschlafen zu haben, während Samira gerade das zweite gemeinsame Kind mit dem Realitystar erwartete.

