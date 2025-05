Serkan Yavuz trat Samiras Lösungsvorschläge mit den Füßen

Serkan Yavuz (32) gibt anlässlich der Veröffentlichung seines Podcasts "unReal", der morgen an den Start geht, einen besonderen Einblick in seine Gefühlswelt. In einem Sneak-Peek auf Instagram spricht der Realitystar ganz offen über den Vertrauensbruch, der das Ehe-Aus mit Samira Yavuz (31) zur Folge hatte. Der Vater von zwei Kindern zeigt sich reumütig und gesteht, dass er die Lösungsvorschläge seiner Noch-Ehefrau sogar ins Gegenteil verkehrt hatte. "Ich habe sie noch schlecht gemacht dafür, dass sie mir einen Lösungsvorschlag gebracht hat – für uns", erklärt Serkan in der Vorschau. Unterstützung für das gemeinsame Familienleben schlug er damals aus, trat stattdessen mit Macho-Allüren auf und wollte lieber den "selbstbewussten Typen" geben, anstatt Samiras Ideen wirklich anzuhören.

Serkan gesteht weiter, dass er zu diesem Zeitpunkt gar nicht bereit war, sich seine Schwächen einzugestehen oder an ihnen zu arbeiten. Er habe "nicht auf Samira hören wollen" und empfand aus seiner Sicht damals keine Probleme, auch wenn er eigentlich dringend Hilfe gebraucht hätte. Besonders eindringlich berichtet der 32-Jährige von seiner inneren Blockade: "Aber du bist gehemmt, egal, was du machst. [...] Dein Kopf macht was anderes, aber deine Lippen passen nicht dazu mit den Bewegungen." Mit diesen Worten möchte Serkan deutlich machen, wie sehr er in seinem eigenen Verhalten gefangen war und wie schwierig es ihm fiel, offen über seine Gefühle und Bedürfnisse zu sprechen.

Schon in der jüngsten Vergangenheit hatte sich Serkan in einem Instagram-Beitrag zu Wort gemeldet und unter anderem eingeräumt, lange unter einem "falschen Männerbild" gelitten zu haben. Dem Realitystar fällt es offenbar schwer, sich selbst Fehler einzugestehen und Hilfe zuzulassen – ein Muster, das er laut früheren Aussagen erst langsam zu begreifen beginnt. "Ich habe viele Dinge in meinem Leben normalisiert und verdrängt", schrieb er in seiner Story.

Anzeige Anzeige

Instagram / serkan_yavuz Samira und Serkan Yavuz, Januar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz, Januar 2025

Anzeige Anzeige