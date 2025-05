Trotz Rat: Anna-Maria Ferchichi sagt Nein zu einer Brust-OP

Anna-Maria Ferchichi (43) macht kein Geheimnis aus ihren Beauty-Eingriffen. Ob Bauchstraffung, Lippenunterspritzung oder Gesichtsbehandlung – sie teilt alles offen mit ihrer Community. Ihre Brüste ließ die achtfache Mama bereits vor elf Jahren operieren und musste sich nun aber erneut mit dem Thema auseinandersetzen. Denn: Ihr wurde von mehreren Seiten geraten, dass die Implantate, die sie hat, nach zehn Jahren im Körper ausgetauscht werden sollten. In ihrer Instagram-Story berichtet sie, sich nun die Meinung eines Spezialisten eingeholt zu haben. "Ich hatte überhaupt keine Lust, mir jetzt die Brüste machen zu lassen. Aber wenn einem das Ärzte erzählen und man das auch überall liest, dann macht man sich ja schon Gedanken. Dann waren wir bei dem Termin und er hat gesagt, das braucht es nicht. Er ist wirklich ein Spezialist und ich vertraue ihm da", erklärt sie ihre Entscheidung.

Das Thema scheint die Ehefrau von Bushido (46) aber definitiv zu beschäftigen: "Ich finde das so krass, wie wahllos man Menschen ausgeliefert ist. Man muss vertrauen, was die sagen und wenn dann zwei davon sagen 'mach das lieber', dann macht man das halt auch." Anna-Maria sei nun sehr erleichtert, sich nicht unters Messer legen zu müssen. "Ich mag meine Brüste. Die hängen nicht, ich kann auf dem Bauch schlafen, ich kann damit Sport machen und das nach zwei Schwangerschaften und elf Jahren", betont sie. Auch Stillen konnte sie trotz der Implantate – und freut sich nun auf weitere Jahre mit ihrer Wunschoberweite.

Die letzte Beauty-OP der Influencerin liegt auch erst wenige Monate zurück. Trotz ihrer vielen Schwangerschaften war Anna-Maria immer sehr schlank und sportlich. Trotzdem störte sich die 43-Jährige an der Haut an ihrem Bauch, die nach acht Kindern nicht mehr so straff war, wie sie es sich wünschte. "Solange ich gerade gestanden oder gelegen habe, war mein Bauch echt immer sehr schön, aber im Sitzen war das schon viel Haut", erklärte sie ihre Entscheidung und präsentierte wenige Wochen nach dem Eingriff superstolz das Ergebnis.

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi im Mai 2025

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi, Reality-TV-Darstellerin

