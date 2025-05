Trotz Trennung Vollzeit-Papa: Serkan Yavuz ist sehr dankbar

Trotz ihrer Trennung versuchen Samira (31) und Serkan Yavuz (32) für ihre Kinder weiter an einem Strang zu ziehen. Dass der Realitystar sich weiterhin täglich um seine beiden Töchter kümmern darf, scheint für ihn nicht selbstverständlich zu sein. In seiner Instagram-Story erklärt er jetzt, wie dankbar er seiner Ex dafür ist. "Ich bin Samira sehr dankbar, dass wir uns so unfassbar erwachsen verhalten und auch den Umgang mit der Situation für die Kinder super gemeistert kriegen", schreibt Serkan. Für seine Familie tut er offenbar nach wie vor alles: "Ich helfe und unterstütze, wo ich kann, und es ist für mich auch sehr schön, alle zu sehen – insbesondere Samira. Ich liebe ihr Lachen, das gibt mir viel Kraft."

Die beiden Töchter Valea (1) und Nova sehe Serkan weiter täglich. Sie nach einem gemeinsamen Tag wieder verlassen zu müssen, sei aber manchmal noch schwierig – für den Influencer, aber auch für die Mädchen. "Valea versteht das ja nicht so. Aber Nova fragt natürlich manchmal: 'Gehst du jetzt, Papa?' Das zerreißt mir das Herz, aber daran bin ich selber schuld", zeigt er sich reflektiert. Aber die Ehe mit Samira hat Serkan noch nicht aufgegeben – das betonte er schon zu einem früheren Zeitpunkt im Netz. Dafür beinhalte seine Strategie vor allem eines: Ehrlichkeit. "Ich bin mit allem jetzt nur noch ehrlich zu ihr, nicht mehr an ihrer Seite als Partner, aber zumindest als Mensch in ihrem Leben", erklärte er seiner Community.

Nach der Trennung wurde der Grund dafür sehr schnell klar: Serkan hat seine Samira betrogen. Laut Samira sollte sie das aber eigentlich gar nicht herausfinden. In der Show "Hey Olli" erzählte sie im Gespräch mit Oliver Pocher (47), dass ihr Ex seinen Seitensprung ursprünglich verheimlichen wollte: "Er wollte das nicht. Er wollte eigentlich, dass das so ein bisschen unter den Teppich gekehrt wird." Die 31-Jährige sei aber stutzig geworden, als Kollegen aus dem TV-Umfeld Gerüchte streuten und sogar bei ihrem Management nachfragten. Daraufhin habe sie Serkan zur Rede gestellt. "Was soll ich euch sagen, der hat schon alles verloren, da gibt es nichts mehr zu lügen, und da meinte er: 'Ja'", erzählte sie in ihrem Podcast "Main Character Mode".

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz, Januar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / serkan_yavuz Serkan und Samira Yavuz mit ihren zwei Töchtern im Juni 2024

Anzeige Anzeige