Während Trennung: Samira Yavuz' Tochter Valea wird ein Jahr

Im Hause Yavuz gibt es einen Grund zum Feiern: Samira (31) und Serkans (32) Tochter Valea (1) feiert ihren ersten Geburtstag! Trotz des aktuellen Beziehungschaos ziehen die Reality-TV-Bekanntheiten an einem Strang und zelebrieren den Ehrentag ihrer Jüngsten. "Hallo Freunde, heute ist Valea ein Jahr alt geworden. 365 Tage pure Valea-Liebe", heißt es in Samiras Instagram-Story, während die zweifache Mama ihre Tochter liebevoll kuschelt.

Die eigentliche Party soll allerdings erst ein wenig später stattfinden, aus gutem Grund: Zum Muttertag reist weitere Familie extra aus Regensburg an, darunter auch Valeas Großeltern und Samiras Schwester. Bis dahin hat die 31-Jährige allerdings vorgesorgt, denn so ein besonderes Ereignis kann man "den Tag nicht einfach übergehen", betont sie. Also wurde kurzerhand ein kleines Fest mit einem leckeren Kuchen organisiert, gebacken von Samiras Mama, sodass zumindest im kleinen Kreis schon ein bisschen gefeiert werden kann. Auch Serkan macht sich wohl auf den Weg, um seiner Tochter persönlich zu gratulieren.

Erst vor Kurzem hatte Samira in ihrem eigenen Podcast "Main Character Mode – Realtalk mit Samira" mit schonungsloser Offenheit über die Zeit nach der Trennung gesprochen. Besonders hart traf sie das Gefühl, vom Partner hintergangen worden zu sein. "Du kannst mit einem Menschen nicht mehr Intimität austauschen, als eben beim Sex selber, oder? Also es geht einfach nicht enger", schilderte Samira die schmerzhafte Erkenntnis. Auch ihr Selbstwertgefühl litt stark. "Alles war kacke. Von Selbstbewusstsein zu Selbstwert, alles war kacke", fasste sie zusammen. Die Influencerin gab zu, sich mit ihrem Körper unwohl gefühlt und eine schwere Phase voller Versagensgefühle durchlebt zu haben.

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz und ihre Tochter Valea im Mai 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz im April 2025

Anzeige Anzeige