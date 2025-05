Wieder zwei Bachelors: So denken Martin und Felix darüber

Seit Kurzem steht es fest: Es gibt wieder zwei Männer, die bei Die Bachelors nach der großen Liebe suchen. In diesem Jahr sind es Martin Braun und Felix Stein, die sich ins Dating-Abenteuer stürzen. Schon bevor die Dreharbeiten begannen, hatte Martin eine Vorahnung, dass dieses Jahr wieder zwei Bachelors dabei sein könnten. Als er Felix zum ersten Mal am Set traf, war die Freude deshalb groß. "Als ich Felix da habe stehen sehen, da hatte ich ein Lachen im Gesicht und habe mir gedacht: 'Hey, cool, wir sind zu zweit'", erklärt er gegenüber RTL. Felix wiederum ging ganz ohne Erwartungen in die Show und gab im Nachhinein zu, dass die Doppelbesetzung für ihn eine positive Überraschung war: "Rückblickend echt das Beste, was passieren konnte."

Für Felix war es total hilfreich, beim Dreh einen Kumpel an der Seite zu haben, der dieselbe Erfahrung macht wie er. Oft konnten sie einander Ratschläge geben oder sich anders helfen: "Wir haben sehr viele Momente gehabt, wo wir Dinge miteinander teilen konnten, wo wir uns auch gegenseitig aufbauen konnten." Es sei durch die doppelte Besetzung für beide viel Druck abgefallen. Zwar sind die beiden vom Charakter her total unterschiedlich, doch das habe es "gerade so gut gemacht" – ihre verschiedenen Sichtweisen haben ihnen wohl oft gutgetan.

Die Meinungen der Fans zum Bachelor-Duo gehen weit auseinander. Wo viele die zwei toll finden, gibt es auch zahlreiche Zuschauer, die von der optischen Ähnlichkeit der beiden irritiert sind und sich mehr Diversität gewünscht hätten. "Sind die Zwillinge? Kann sie nicht auseinanderhalten" oder "Ich kann's wieder nicht verstehen, wie man zwei fast identische Typen nehmen kann", lauteten einige Kommentare. Bleibt abzuwarten, wie ähnlich sich die zwei in der Show tatsächlich sind – zu sehen gibt es das Ganze ab dem 18. Juni.

Anzeige Anzeige

Instagram / felix Felix Stein im November 2023

Anzeige Anzeige

RTL Felix Stein und Martin Braun, "Die Bachelors" 2025

Anzeige Anzeige

Anzeige