Der Sänger der Band 3 Doors Down hat Krebs im Endstadium

Brad Arnold, der Sänger der Rockband 3 Doors Down, meldet sich mit einer tragischen Nachricht bei seinen Fans. In einem emotionalen Video auf Instagram informiert er darüber, die geplante US-Tour im Sommer absagen zu müssen – und zwar aus einem tragischen Grund. "Ich habe nicht so gute Nachrichten für euch", beginnt er, den Tränen nahe, sein Statement. Er leide unter Nierenkrebs im Endstadium, der bereits in die Lunge gestreut habe.

Brad berichtet, dass er sich vor einigen Wochen krank gefühlt habe und sich deshalb ins Krankenhaus begeben habe. Nach einigen Tests habe er das erschütternde Ergebnis erhalten. Trotz der schlimmen Nachrichten zeigt sich der 46-Jährige weiterhin kämpferisch und zuversichtlich. Brad ist religiös und glaubt fest daran, dass sein Glaube an Gott ihm in dieser schweren Zeit helfen werde. "Ich habe keine Angst und fürchte mich nicht vor dem, was kommt", sagt er tapfer. Er sei sich außerdem sicher, dass seine Zeit noch nicht gekommen sei, auch wenn er nun kämpfen müsse.

Es ist nicht das erste Mal, dass die US-amerikanische Rockband mit einem schweren Schicksalsschlag umgehen muss. Im Jahr 2016 verstarb Matt Roberts, der Ex-Gitarrist der Gruppe, im Alter von gerade mal 38 Jahren an einer Überdosis. Heute besteht die 1996 gegründete Band neben Brad noch aus Justin Biltonen und Chet Roberts. Ihren Durchbruch feierten sie im Jahr 2000 mit ihrem Song "Here Without You".

