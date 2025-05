"Immer gewünscht": Serkan Yavuz über Familie mit Samira

Serkan Yavuz (32) spricht aktuell so offen wie nie über das Ende seiner Ehe mit Samira Yavuz (31). Die beiden Reality-TV-Stars hatten sich im Februar getrennt, nachdem herauskam, dass Serkan sie betrogen hatte. Nun wendet sich der Influencer mit emotionalen Worten an die Öffentlichkeit: In seinem neuen Podcast "unReal" gewährt er Einblicke in seine Gefühlswelt und seine Therapie, die ihm helfen soll, seine Probleme aufzuarbeiten und Schritt für Schritt wieder zu sich selbst zu finden. Dabei lässt er keinen Zweifel daran, dass Samira nach wie vor seine große Liebe ist und er um ihre Rückkehr kämpft– auch wenn er zugibt, ihr nichts versprechen zu können.

Im Podcast schildert Serkan, wie sehr das Familienleben mit Samira für ihn im Mittelpunkt stand. "Das, was ich hatte, habe ich mir eigentlich immer gewünscht", erzählt er. Er beschreibt Samira und die gemeinsamen Kinder als seinen Lebensmittelpunkt und gibt offen zu, dass sie sein "sicherer Hafen" war – auch wenn sie seine dunklen Seiten lange nicht kannte. "Samira ist die Person, die ich über alles liebe", betont er. Besonders seine Verlustängste hätten laut Serkan zu den Fehlern geführt, die schließlich in die Trennung mündeten: "Diese Verlustängste, die sind krass. Die machen deinen Kopf kaputt", erklärt er im Podcast weiter.

Bereits zuvor hatte Serkan öffentlich erklärt, dass er alles daran setze, das Vertrauen von Samira zurückzugewinnen. In einer Instagram-Fragerunde sagte er, er sei zumindest weiterhin als Mensch in ihrem Leben präsent und wolle vor allem für die Kinder zuverlässig da sein. Für seine Noch-Ehefrau will Serkan künftig ein Fels in der Brandung sein: "Ich will einfach nur, dass sie mich immer anrufen kann, wenn sie Hilfe braucht, egal bei was."

Instagram / serkan_yavuz Serkan und Samira Yavuz mit ihren zwei Töchtern im Juni 2024

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz und Serkan Yavuz im September 2023

