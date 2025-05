Nicos Einweisung: Nina Kristin teilt gegen Ex Marlisa aus

Nach dem Zusammenbruch von Nico Legat (27) am Ballermann und seiner anschließenden Einweisung in eine Suchtklinik meldet sich nun seine Freundin Nina Kristin (43) zu Wort. Die ehemalige Kampf der Realitystars-Kandidatin drückt in ihrer Instagram-Story allerdings nicht nur aus, unfassbar stolz auf ihren Partner zu sein, sondern macht auch seiner Ex Marlisa Rudzio (35) schwere Vorwürfe. "Du findest letzte Woche deinen Ex-Freund Nico am Ballermann vor. Komplett zerstört. Es war einer der schlimmsten Abstürze seines Lebens. Du findest ihn dort vor, komplett hilflos. Und was machst du? Original gar nichts", schießt sie scharf gegen die Reality-TV-Bekanntheit.

Als einstige Partnerin des Temptation Island-Stars solle sie wissen, dass er "ein suchtkranker Mensch ist", weshalb Nina ein großes Problem damit hat, wie Marlisa die Situation handhabte. "Schämen solltest du dich. Und was machst du am nächsten Tag? Suchst die nächste Kamera und schreist da rein: 'Er hat mich siebenmal angerufen. Oh mein Gott'", schimpft die 42-Jährige und ergänzt: "Weißt du, warum er dich siebenmal angerufen hat? Weil er Hilfe bei dir gesucht hat. Weil du eine vertraute Person bist. [...] Weil er am Ende war. Aber was machst du? Du denkst nur darüber nach, wie du die nächste Schlagzeile bekommst."

Die Nachricht über Nicos Aufenthalt in der Suchtklinik wurde gestern Abend bekannt. Vor wenigen Stunden meldete sich der Sohn von Thorsten Legat (56) dann auf seinem Social-Media-Account zu Wort und betonte, endlich verstanden zu haben, dass er Hilfe braucht. "Ich denke mal, jeder hat jetzt mitbekommen, wo ich jetzt bin. Mir fällt es auch gerade sehr, sehr schwer, darüber zu reden, weil ich das erst einmal selber alles verarbeiten muss. Aber ich bin echt unfassbar stolz auf mich selbst, dass ich den Schritt gewagt habe", gab er in seiner Story preis.

Instagram / mrs.marlisa Mrs.Marlisa und Nico Legat, Realitystars

Instagram / nico.legat Nico Legat im Mai 2025

