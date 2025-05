Samira Yavuz setzte Mann Serkan "die Pistole auf die Brust"

Samira Yavuz (31) gab ihre Ehe mit Serkan Yavuz (32) alles andere als kampflos auf – das bestätigt Serkan nun auch in seinem neuen Podcast "unReal". Bereits Monate vor der Trennung habe die Mutter seiner Kinder versucht, nach Lösungen zu suchen. "Irgendwann kam sie zu mir, vor etwa einem halben Jahr, und hat mir die Pistole auf die Brust gesetzt: 'Entweder, du gehst mit mir zur Paartherapie, oder du siehst zu, dass du verschwindest.'" Zunächst habe Serkan sich vehement dagegen gewehrt. "Ich habe sie noch schlecht gemacht, nachdem sie mir einen Lösungsvorschlag gemacht hatte. Ich habe auf cool getan, als hätte ich keine Probleme. Dein Kopf denkt anders, aber du kannst es nicht zugeben", erzählt er. Letztendlich sei er aber doch auf Samiras Wunsch eingegangen.

Serkan schildert, wie es zu dieser Zeit bei ihnen zu Hause zuging. "Weil ich so blockiert war und in meinem Kopf dachte, dass ich nichts aussprechen darf, habe ich alles in mich hineingefressen. Und irgendwann eskaliert man dann wegen Kleinigkeiten und rastet aus. Samira hat natürlich nicht verstanden, weshalb ich wegen Kleinigkeiten ausraste. Und irgendwann wurde sie immer stiller", erinnert er sich emotional. Bei der Paartherapie sei dann vieles hochgekommen. Sich wirklich zu öffnen, sei ihm zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht möglich gewesen. "Bei der ersten Therapiesitzung haben wir uns so gestritten. Wir haben uns so angeschrien und das war mir so peinlich", erklärt er. Heute wisse er, dass genau darin sein Problem liege: "Mein ganzes Leben lang habe ich immer darauf geachtet, allen zu gefallen. Ich wollte es immer so machen, dass alle mit mir zufrieden sind. Denn meine Vergangenheit zeigt einfach, dass meine ganze Kindheit widerspiegelt, dass ich anderen gefallen musste, weil es sonst in meinen Augen nicht funktioniert hat."

Leider hatten die gemeinsamen Gespräche mit dem Therapeuten nicht den Erfolg, den sich Samira und auch Serkan eigentlich so sehr wünschten. Vergangenen Februar trennte sich die 31-Jährige von dem Vater ihrer zwei Kinder. Inzwischen ist Samira in eine eigene Wohnung gezogen. Um die beiden Töchter Nova und Valea kümmern sich die Realitystars weiterhin gemeinsam. Während Samira inzwischen gut mit ihrer Situation umzugehen scheint, arbeitet Serkan intensiv an sich selbst und hofft darauf, seine Ehe noch retten zu können.

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz, Realitystar

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz bei ihrer Hochzeit

