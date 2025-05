So kommt Calvin Kleinens neuer Song "Ex on the Beach" an

Calvin Kleinen (33) ist nicht nur in der aktuellen Staffel von Ex on the Beach auf RTL+ zu sehen, sondern hat kürzlich auch seinen neuen Song mit dem gleichnamigen Titel veröffentlicht. Das dazugehörige Musikvideo drehte der beliebte Reality-TV-Star gemeinsam mit dem Cast der aktuellen Staffel auf Mallorca. Beim Bild-Renntag verriet Calvin exklusiv im Interview mit Promiflash, wie gut sein Song bei seinem Publikum ankommt.

"Der Song kommt ganz gut an. Also, wir haben richtig gute Zahlen. Echt. Ehrlich gesagt, so auf den Reels und so, der kommt ganz gut an", erzählte Calvin. Besonders auf Plattformen wie Instagram und TikTok teilen Fans den neuen Hit "Ex on the Beach" fleißig in ihren Reels und Stories, was den Reality-TV-Star, der regelmäßig am Ballermann auf der Bühne steht, sichtlich stolz macht.

Im Reality-TV- und Social-Media-Kosmos hat sich Calvin längst einen Namen gemacht. Bekannt wurde er durch zahlreiche Formate, in denen er regelmäßig mit Offenheit und Selbstironie punktet. Musikprojekte sind für ihn mittlerweile eine weitere Gelegenheit, sich kreativ auszuleben und seinen Fans noch mehr von sich zu zeigen – und den Erfolg genießt er dabei offensichtlich in vollen Zügen.

Anzeige Anzeige

RTL / Frank Fastner Calvin und Marvin, "Ex on the Beach"-Teilnehmer, 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / calvin92 Calvin Kleinen im April 2024

Anzeige Anzeige