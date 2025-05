Wieder vergeben: Lola Weippert feiert ihre neue Beziehung

Lola Weippert (29) hat über Social Media eine tolle Neuigkeit verkündet: Die Moderatorin ist frisch verliebt! In einem emotionalen Video auf Instagram nahm sich Lola die Zeit, ihre Fans direkt an ihren Gefühlen teilhaben zu lassen. "Ich habe euch was verschwiegen, aber ich habe geplappert im Podcast und deswegen mache ich es jetzt einfach offiziell: Ich bin in einer Beziehung", erklärte sie. Mit wem sie ihr Liebesglück teilt und wann genau die Beziehung begann, verriet die Temptation Island-Bekanntheit nicht. Dafür ließ sie aber durchblicken, wie glücklich und bestärkt sie sich in ihrer neuen "gesunden, toleranten und respektvollen" Partnerschaft fühlt.

Lola ist sich sicher: "Ich habe, glaube ich, den gesündesten Mann an meiner Seite, den ich mir hier nur wünschen könnte. Und der unterstützt mich, wo es nur geht – der ist unfassbar toll", schwärmt sie. Und Gleiches wünscht sich die 29-Jährige für ihre treuen Fans. "Wenn ihr in einer Beziehung seid, wo euer Partner euch anschreit, wo euer Partner euch sagt, dass ihr das Problem seid, wo euer Partner immer das Problem bei euch sucht und niemals das Problem bei sich selbst, wenn er euer Nein nicht akzeptiert, wenn euer Partner euch fremdgeht [...]: Bitte vergeudet nicht eure Zeit", appelliert sie an ihre Zuhörer. Wie sie zu verstehen gibt, habe sie sich das wohl auch erst spät zu Herzen genommen. Sie würde nicht sagen, dass sie in ihrer vergangenen Beziehung Zeit vergeudet habe, aber: "Ich [habe] gelernt, was ich nie wieder möchte. Und es dauert einfach oft lange, bis man das checkt", so Lola offen und ehrlich.

Dass die Social-Media-Bekanntheit wieder in festen Händen ist, vermuteten ihre Fans schon seit Längerem. Im März teilte sie ein Foto auf Instagram, auf dem sie mit einem breiten, verlegenen Grinsen im Gesicht zu sehen ist, während eine Hand ihren Kopf streichelt. Auf die Frage eines Followers, wem die Hand gehört, reagierte sie anschließend mit den Worten: "Also meine Hand ist es nicht und die meiner Schwester auch nicht." Zudem teilte sie wenig später einen Schnappschuss mit einem großen Strauß Rosen.

Instagram / lolaweippert Lola Weippert, Social-Media-Star

Instagram / lolaweippert Lola Weippert, März 2025

