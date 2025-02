A$AP Rocky will nächstes Baby nach seinem Anwalt benennen

Wie die DailyMail berichtet, haben Rihanna (37) und A$AP Rocky (36) bekanntgegeben, dass sie ihr nächstes Baby nach einem ganz besonderen Mann benennen wollen: ihrem Anwalt Joe Tacopina. Diese überraschende Ankündigung folgte direkt auf den Freispruch des Rappers in einem Fall von zweifacher schwerer Körperverletzung mit einer Schusswaffe. A$AP wurde vorgeworfen, bei einem Vorfall 2021 auf seinen ehemaligen Freund Terell Ephron, auch bekannt als A$AP Relli, geschossen zu haben. Doch nach einer intensiven dreiwöchigen Verhandlung entschied die Jury am Dienstag zugunsten des Musikers. In einem Moment der Erleichterung sollen Rihanna und Rocky ihrem Anwalt gesagt haben: "Unser nächstes Baby heißt A$AP Joe."

Die beiden Musiker, die bereits Eltern zweier Söhne, RZA und Riot, sind, schätzen den familiären Zusammenhalt sehr. Rihanna, die während des gesamten Prozesses im Gerichtssaal an A$APs Seite war, brach in Tränen aus, als das Urteil verkündet wurde. Laut Joe Tacopina sei der Rapper sichtlich nervös gewesen, da er bis zur letzten Sekunde nicht gewusst habe, ob er seine Familie noch am selben Abend sehen würde oder eine lange Haftstrafe würde antreten müssen. Der Anwalt erzählte, dass A$AP ihm in einem emotionalen Moment seine Wertschätzung gezeigt habe: "Er sagte zu mir: 'Ich weiß, wie hart du für mich gekämpft hast, und ich werde das niemals vergessen.'" Nach dem Freispruch feierten Rihanna und Rocky die Entscheidung bei einem gemeinsamen Abendessen in Beverly Hills.

Rihanna hat in der Vergangenheit mehrfach betont, dass sie sich eine große Familie wünscht. In einem Interview mit der britischen Vogue erzählte sie einst, dass sie sich drei oder vier Kinder vorstellen könne. Zudem verriet sie bei mehreren Anlässen, dass es ihr das Geschlecht eigentlich egal sei, auch wenn sie ein klein wenig auf eine Tochter hoffe. Die Sängerin und der "Fashion Killa"-Rapper sind seit 2020 ein Paar und teilen neben ihrer Liebe zur Musik eine tiefe Bindung als Familie. Nun scheint es, als könnte diese Verbindung mit "A$AP Joe" einen weiteren Meilenstein erreichen – zumindest, wenn A$AP und Rihanna ihr Versprechen an den Anwalt tatsächlich wahr machen.

Getty Images Rihanna und A$AP Rocky, Dezember 2024

Backgrid A$AP Rocky und Rihanna in New York, Mai 2024

