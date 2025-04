Beziehung mit Barack: Michelle Obamas Bruder war skeptisch

Michelle Obama (61) erzählt in ihrem gemeinsamen ABC-Interview mit ihrem Bruder Craig Robinson, dass nicht jeder in ihrer Familie von Anfang an von ihrer Beziehung zu Barack Obama (63) überzeugt war. Besonders ihr Bruder habe skeptisch reagiert, als sie sich mit ihrem heutigen Ehemann einließ. Die beiden lernten sich in der Anwaltskanzlei Sidley Austin kennen, wo Michelle als Mentorin des späteren Präsidenten fungierte. Überraschung und Zurückhaltung begleiteten daher ihre ersten Treffen: "Du bist verrückt, du magst mich und ich mag dich, also sollten wir ausgehen", habe Barack ihr direkt erklärt, berichtete Michelle. Trotz anfänglichen Zögerns habe sie sich dafür entschieden, ihrer Verbindung eine Chance zu geben.

Ihr Bruder erzählt im Gespräch: "Also fing Michelle an, mit Barack auszugehen, und wir wussten nicht, wer dieser Typ war. Wir dachten nur: 'Barack? Wer heißt denn so?'" Doch spätestens als es so richtig ernst geworden sei, seien alle Familienmitglieder von ihrer Liebe überzeugt gewesen. Auch die Geschichte ihres Heiratsantrags erzählt Michelle: Barack habe sie während eines Restaurantbesuchs mit einer raffinierten Wendung überrascht: Zunächst habe er eine Diskussion über die Ehe begonnen und gegen das Heiraten argumentiert. Als der Kellner den Nachtisch gebracht habe, sei es statt eines Kuchens eine kleine Samtbox gewesen – darin der Verlobungsring. "Es hat einen Moment gedauert, bis ich meinen Ärger überwunden habe und in einen freudvollen Schockzustand übergegangen bin", erinnert sich Michelle.

Heute gelten Barack und Michelle, die allen Scheidungsgerüchten trotzen, als eines der bekanntesten Paare der Welt. Michelle, die sich offen über die Höhen und Tiefen ihres Ehelebens äußert, betont regelmäßig, wie wichtig ihr gegenseitiger Respekt und Kommunikation seien. Trotz ihrer anfänglichen Zweifel bezeichnet sie Baracks Hartnäckigkeit und Direktheit als eine seiner bewundernswertesten Eigenschaften – die letztlich auch ihren Bruder überzeugt haben dürfte. Neben ihrer beeindruckenden politischen Karriere haben sich Barack und Michelle vor allem mit ihrer tiefen Bindung und familiären Nähe in die Herzen der Menschen gespielt.

Getty Images Michelle und Barack Obama im August 2024

Instagram / michelleobama Barack und Michelle Obama im Februar 2025

