Regisseur Jon dementiert Gerüchte um Britney-Spears-Biopic

Wicked-Regisseur Jon M. Chu (45) weist Gerüchte zur Besetzung des geplanten Biopics über Britney Spears (43) zurück. In einem Post auf X erklärt der 45-Jährige, dass noch keine Gespräche zur Besetzung geführt worden seien. "Nichts davon ist wahr. Es klingt spannend, aber wir haben noch keine einzige Diskussion über das Casting geführt. Wir sind noch ganz am Anfang der Entwicklung. Sorry", schreibt Jon. Zuletzt waren Namen wie Ariana Grande (31), Millie Bobby Brown (21) und Sabrina Carpenter (25) ins Gespräch gebracht worden, was Fans von Britney in Aufruhr versetzte.

Das Biopic basiert auf der 2023 erschienenen Autobiografie "The Woman in Me", die Britneys jahrelangen Kampf gegen ihre Vormundschaft und ihre beruflichen wie privaten Herausforderungen thematisiert. Britney selbst hatte sich in der Vergangenheit teils skeptisch über die Verfilmung ihrer Geschichte geäußert – insbesondere als Millie in der "Drew Barrymore Show" 2022 ihre Begeisterung für die Rolle zeigte. Britney schrieb damals in einem Instagram-Post: "Ich höre, dass Leute Filme über mein Leben machen wollen … Leute, ich bin nicht tot!" Dennoch äußerte sich Jon zuletzt positiv zum Potenzial des Films und betonte, wie wichtig es ihm sei, Britneys Geschichte gerecht und einfühlsam zu erzählen.

Britney hat nach dem Ende ihrer Vormundschaft immer wieder betont, wie wichtig die Kontrolle über ihr Leben und ihre Karriere für sie ist. Dass sie der Verfilmung mit Vorsicht begegnet, verwundert nicht: Nach Jahren unter der Vormundschaft ihres Vaters arbeitet sie daran, ihre persönliche und berufliche Unabhängigkeit neu zu definieren. Dass Jon ihre Geschichte verfilmen will, könnte dennoch klug sein, da auch ihm ihre Geschichte am Herzen liegt. Obwohl der Cast noch nicht festgelegt ist, reiht sich Britney damit in eine Reihe großer Stars ein, deren Biopics kürzlich weltweit für Begeisterung sorgten – von Freddie Mercury (✝45) bis Bob Dylan (83).

MEGA / Lumeimages Britney Spears, Sängerin

Getty Images Jon M. Chu, Januar 2025

