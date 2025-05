Xatar sprach kurz vor seinem Tod noch über das Sterben

Gestern wurde bekannt, dass Xatar (✝43) gestorben ist. Der Rapper wurde leblos in einer Wohnung aufgefunden. Nun kommt ein Interview von ihm zum Vorschein, das noch gar nicht so alt ist: Am 2. April erschien eine Folge von Kurt Krömers (50) Podcast "Feelings", in dem Xatar zu Besuch war. In der Folge kam auch das Thema Sterben zur Sprache. "Jetzt zu sterben, wäre scheiße", erklärte der Musiker und fügte hinzu: "Ich denke immer: Kann ja jeden Moment passieren. Habe ich jetzt alles gut genug organisiert?"

Wann genau die Podcast-Folge "Reden ist Gold" mit Xatar aufgenommen wurde, ist nicht klar – allzu alt dürfte sie aber sicherlich noch nicht sein. Darin machte Xatar einen eher reflektierten Eindruck, wirkte aber auch ernst. Kurt meldete sich gestern auf Instagram zu Wort und erinnerte an den verstorbenen Rapper. "Möge seine Seele in Frieden ruhen", erklärte der Komiker zu einem Schwarz-Weiß-Foto mit Xatar.

Gestern Abend wurde offiziell bestätigt, dass Xatar verstorben ist. Am 8. Mai gegen 18:30 Uhr wurde er leblos in einem Apartment einer Geschäftspartnerin aufgefunden. Noch ist nicht klar, warum er so plötzlich aus dem Leben schied. Eine Obduktion konnte aber bereits ein Fremdverschulden ausschließen – die Ergebnisse des chemisch-toxikologischen Gutachtens sollen mehr Klarheit bringen. Momentan untersucht die Staatsanwaltschaft seinen Tod zudem genauer. Xatar hinterlässt seine Frau Farvah Heidari und seine fünf Kinder.

Instagram / kurt_kroemer_berlin Xatar und Kurt Krömer

Getty Images Xatar un seine Frau Farvah Heidari im Oktober 2022

