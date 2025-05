Neue Details: Xatar (†43) soll im Schlaf verstorben sein

Xatar (✝43) ist tot – mit nur 43 Jahren ist der deutsch-kurdische Rapper überraschend verstorben. Giwar Hajabi, wie er mit bürgerlichem Namen hieß, wurde am Donnerstagabend tot in einer Wohnung in Köln aufgefunden, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft bestätigte. Laut neuen Berichten habe sich der "Original"-Interpret zum Schlafen auf ein Sofa gelegt und sei nicht wieder aufgewacht – das behauptet Bild. Die Wohnung gehörte einer Geschäftspartnerin und diente Giwar offenbar regelmäßig als Rückzugsort für seine musikalische Arbeit. Bislang gibt es keine Anzeichen für Fremdverschulden.

Auch wenn eine erste Obduktion keine Hinweise auf Fremdverschulden ergab, bleibt die Todesursache weiterhin unklar. Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft mitteilt, werden derzeit die Ergebnisse eines toxikologischen Gutachtens abgewartet, um die genaue Todesursache zu klären. Über gesundheitliche Probleme des 43-Jährigen ist nichts bekannt. Giwar hatte in den vergangenen Jahren aktiv an seiner Gesundheit gearbeitet und dabei jede Menge Körpergewicht verloren.

Angeblich soll Giwar vor seinem plötzlichen Ableben ein musikalisches Comeback geplant haben. Während seine zwei Alben "Baba aller Babas" und "Alles oder nix II" 2015 und 2018 Platz eins der deutschen Albumcharts erreichten, schaffte es seine letzte Platte aus dem Jahr 2021 nicht einmal auf die Liste. Der Musiker soll zuletzt in der Wohnung seiner Geschäftspartnerin verstärkt an neuen Songs gearbeitet und sogar einen Release für dieses Jahr ins Auge gefasst haben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Xatar, Künstler

Anzeige Anzeige

Getty Images Xatar, Rapper

Anzeige Anzeige

Anzeige