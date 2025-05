Rapper Xatar (†43) hatte vor vier Jahren einen Schlaganfall

Xatar (✝43), der mit bürgerlichem Namen Giwar Hajabi hieß, ist verstorben. Der Rapper wurde Anfang Mai in einer Kölner Wohnung leblos aufgefunden. Wie es zu seinem plötzlichen Tod kam, ist weiterhin ungeklärt. Sicher ist nur: Die letzten Jahre seines Lebens waren von zahlreichen Problemen geprägt – sowohl körperlich als auch seelisch. Bereits 2021 erlitt er einen Schlaganfall, wie Xatar erst vor rund einem Jahr in einem Interview mit Hiphop.de verriet. Zunächst nahmen er und seine Ärzte an, es handele sich lediglich um eine Zahnfleischentzündung. Doch diese Annahme stellte sich als falsch heraus, wie der Musiker erklärte: "Das war ja dann ein Schlaganfall."

Xatar erzählte im Frühjahr 2024 offen, dass "die letzten Jahre schlimm" für ihn gewesen seien. Während sein Leben durch berufliche Projekte wie den erfolgreichen Kinofilm "Rheingold" bestimmt war, rutschte er privat immer weiter ab. Laut eigenen Angaben litt er unter psychischen Belastungen, erlitt Psychosen und hatte Schwierigkeiten, nach seinem Schlaganfall 2021 zurück ins Leben zu finden. Der Musiker berichtete, dass er trotz des gesundheitlichen Zusammenbruchs weiter "Gas gegeben" habe, auch aus dem Bedürfnis heraus, für seine Liebsten etwas hinterlassen zu wollen. Sein engster Freundes- und Kollegenkreis wusste offenbar, wie ernst die Lage tatsächlich war.

Die Nachricht von Xatars Tod sorgte deutschlandweit für Erschütterung, vor allem in der Hip-Hop-Szene. Viele Weggefährten und Fans nahmen in den sozialen Medien Abschied. Farid Bang (38) schrieb auf Instagram: "Ruhe in Frieden, Giware! Möge deine Seele in Frieden ruhen. Mein aufrichtiges Beileid an deine Familie. Du hast Deutschrap als eine der größten Rap-Legenden verlassen, ich werde dich immer in guter Erinnerung behalten". Auch Fler (43) gedachte der Legende und erklärte: "Mein Beileid an die Familie und an die Freunde! Eine wahre Deutschrap-Legende ist von uns gegangen."

Getty Images Xatar, Rapper

Getty Images Xatar un seine Frau Farvah Heidari im Oktober 2022

