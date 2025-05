Verwirrung: Neue Details zu Xatars (†) Todestag aufgetaucht

Der Tod von Xatar (✝43) gibt immer noch Rätsel auf: Gestern wurde der Rapper in Bonn beigesetzt. Während des Trauermarsches hielt seine Witwe Farvah Heidari eine Holztafel, auf der seine Lebensdaten eingeritzt waren, wie Fotos zeigen, die Bild vorliegen. Als Todesdatum stand darauf geschrieben: der 7. Mai – und genau dort wird es merkwürdig. Denn eigentlich hieß es zunächst, dass Xatar am 8. Mai gestorben sei. Demnach würde dies bedeuten, dass der Musiker bereits länger tot war als angenommen. Nähere Details dazu gibt es aktuell keine.

Was genau in den letzten Stunden vor seinem Tod geschah, bleibt ebenfalls unklar. Bestätigt ist aber: Xatar wurde leblos in der Wohnung seiner Geschäftspartnerin aufgefunden. Dorthin hatte er sich gerne zurückgezogen, um an neuer Musik zu arbeiten. In dem Apartment soll er sich auf ein Sofa zum Schlafen gelegt haben und soll nicht wieder aufgewacht sein, wie das Blatt berichtete. Laut der Kölner Staatsanwaltschaft gab es keine Hinweise auf Gewalt. Eine chemisch-toxikologische Untersuchung wurde aber dennoch eingeleitet – deren Ergebnisse werden allerdings erst in einigen Wochen erwartet.

Der plötzliche Tod des Rappers ist ein Schock für seine Fans und das Musikgeschäft. Kurz vor seinem Ableben sprach der 43-Jährige noch über das Sterben. In Kurt Krömers (50) Podcast "Feelings" hatte er deutlich gemacht, noch nicht bereit dafür zu sein. "Jetzt zu sterben, wäre scheiße", räumte Xatar ein und fügte hinzu: "Ich denke immer: Kann ja jeden Moment passieren. Habe ich jetzt alles gut genug organisiert?" Wann genau die Folge zusammen mit dem Musiker und dem Komiker aufgenommen wurde, ist unklar – sonderlich alt dürfte sie aber noch nicht gewesen sein.

Anzeige Anzeige

Getty Images Xatar un seine Frau Farvah Heidari im Oktober 2022

Anzeige Anzeige

Instagram / kurt_kroemer_berlin Xatar und Kurt Krömer

Anzeige Anzeige

Anzeige