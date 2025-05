Kurz vor Tod: Xatar soll Privatinsolvenz angemeldet haben

Ende vergangener Woche schockierte der plötzliche Tod von Xatar (✝43) die deutsche Musiklandschaft. Nun kommen immer mehr Details über sein Leben in den vergangenen Jahren ans Licht – wie Bild nun erfahren haben will, soll der Rapper unter massiven Geldproblemen gelitten haben. Demnach habe der aus dem Irak stammende Musiker ein paar Monate vor seinem Tod beim Amtsgericht Köln ein privates Insolvenzverfahren wegen Zahlungsunfähigkeit beantragt.

Wie das Magazin berichtet, habe der Musikproduzent als Selbstständiger weiterhin Geld verdienen dürfen: Einnahmen aus seiner Musik, sprich von Auftritten, Streaming-Einnahmen und Songrechten, blieben außerhalb der Insolvenzmassen. Das habe ihm die Chance gegeben, sich finanziell zu erholen. Ziel sei angeblich gewesen, in drei Jahren schuldenfrei zu werden. Als Musiker, Produzent und nicht zuletzt durch den autobiografischen Film "Rheingold", in dem Xatars Leben verfilmt wurde, verdiente er in der Vergangenheit eine Menge Geld. Bereits 2023 soll sein Imperium aber ins Wanken geraten sein: Demnach mussten fünf seiner Gesellschaften aus den Bereichen Musikvermarktung, Künstlerbetreuung und Immobilien Insolvenz anmelden. Im März 2024 folgte das Aus seines Musiklabels "Alles oder Nix Records", unter dem deutsche Rapgrößen wie Schwesta Ewa (40) und SSIO (36) bekannt wurden.

Giwar Hajabi, wie er mit bürgerlichem Namen hieß, wurde am Donnerstagabend tot in einer Wohnung in Köln aufgefunden, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft bestätigte. Laut Bild-Berichten sei es die Wohnung einer Geschäftspartnerin gewesen, in die der 43-Jährige sich oft für musikalische Arbeiten zurückgezogen haben soll. Angeblich soll er kurz vor seinem Tod noch an neuen Songs gearbeitet haben – die Veröffentlichung erster neuer Tracks sollten noch dieses Jahr geplant gewesen sein. Wie es nun mit diesen Werken weitergeht, ist bislang nicht bekannt.

Getty Images Emilio Sakraya, Regisseur Fatih Akin und Xatar auf dem Cologne Filmfesitval für "Rheingold"

Getty Images Xatar, Rapper

