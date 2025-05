Großer Auflauf: Rapper Xatar (†43) wurde in Bonn beigesetzt

In Bonn nahmen nun Hunderte Menschen Abschied von Xatar (✝43), der am Donnerstagmorgen auf dem Nordfriedhof beigesetzt wurde. Der bekannte Rapper, der im Alter von nur 43 Jahren verstorben war, wurde vergangene Woche leblos in einer Kölner Wohnung aufgefunden. Die Beerdigung fand im engsten Kreis von Familie und Freunden statt, doch schon am Vortag strömten laut Tag24 rund 500 Trauernde zur Al-Muhajirin-Moschee im Bonner Norden, um Xatar im Rahmen eines Totengebets zu ehren. Unter den Anwesenden war auch sein Rapper-Kollege SSIO (36).

Um die Beisetzung möglichst privat zu halten, hatte die Familie keine Details zur Zeremonie veröffentlicht. Dennoch wurde am Donnerstag ein großer Andrang von Fans und Mitgliedern der Rap-Szene erwartet. Die Behörden reagierten darauf laut General-Anzeiger mit verstärkter Polizeipräsenz und Unterstützung durch den städtischen Ordnungsdienst, sodass es zu kurzfristigen Straßensperrungen rund um den Friedhof kommen konnte. Bereits zur Trauerfeier in der Moschee versammelten sich zahlreiche Weggefährten und Unterstützer des Musikers, um Abschied zu nehmen.

Xatar, mit bürgerlichem Namen Giwar Hajabi, hinterließ Spuren sowohl in der deutschen Musikszene als auch im Leben vieler Fans. Der Rapper, der durch seine Musik und seine bewegte Lebensgeschichte bekannt wurde, inspirierte mit seinen Texten. Sein Tod löste große Betroffenheit unter seinen Fans und der Musik-Community aus. Unter einem Schwarz-Weiß-Foto auf seinem Instagram-Profil äußerte sich seine Familie mit bewegenden Worten zu ihrem Verlust. Xatars Werke und seine Präsenz in der Rap-Szene werden unvergessen bleiben.

ActionPress Xatar bei der Premiere des Films "Familiye" in Berlin

Getty Images SSIO, Schwesta Ewa und Xatar bei einem Event im Januar 2018