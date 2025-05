Für welchen Star soll die "Let's Dance"-Reise heute enden?

Heute ist Freitag und das bedeutet, dass sich die Fans von Let's Dance erneut auf einen Abend bester Unterhaltung freuen dürfen. In der zehnten Liveshow müssen die Promis wieder unter den strengen Augen der Jury und Zuschauer ihr Können unter Beweis stellen und tanzen, was das Zeug hält. Noch auf den Sieg in der berühmten Show hoffen dürfen SelfieSandra (25), Fabian Hambüchen (37), Diego Pooth (21), Taliso Engel und Marie Mouroum. Am Ende der kommenden Sendung muss sich einer der ambitionierten Kandidaten allerdings verabschieden und seine Tanzschuhe packen. Welchen Star soll es heute eurer Meinung nach treffen? Stimmt unten in der Promiflash-Umfrage ab!

Die Show hält gleich mehrere Highlights bereit und wird mit einer ganz besonderen Challenge die Zuschauer überraschen. Die Promis wollen in spannenden Trios und somit neuen Konstellationen das Publikum in ihren Bann ziehen. So wagen sich Diego, Ekaterina Leonova (38) und Massimo Sinató (44) an einen Jive zu "Dance With Me Tonight" von Olly Murs (40). Eine besonders feurige Salsa wollen Marie, Alexandru Ionel (30) und Evgeny Vinokurov (34) abliefern, während Taliso, Patricija Ionel (30) und Renata Lusin (37) das Publikum zu den Rhythmen von "Vivir Mi Vida" von Marc Anthony (56) begeistern möchten. SelfieSandra, Zsolt Sándor Cseke (37) und Kathrin Menzinger (36) möchten mit ihrem Jive zu "Title" von Meghan Trainor (31) alle flashen. Fabian zeigt sich von einer ganz neuen Seite: Gemeinsam mit Anastasia Maruster und Sergiu Maruster wird der ehemalige Kunstturner eine gefühlvolle Rumba hinlegen.

Doch nicht nur in den neuen Trios wird getanzt – die Kandidaten möchten auch in ihren Einzeltänzen glänzen und für viel Abwechslung sorgen. Diego und Ekaterina werden mit einem eleganten Slowfox übers Parkett fegen, Fabian und Anastasia zeigen einen klassischen Wiener Walzer und SelfieSandra wagt mit Zsolt einen romantischen langsamen Walzer. Für energiegeladene Stimmung sorgen Taliso mit einem Charleston und Marie, die eine sinnliche Rumba präsentiert. Welcher der Promis sich am Ende beweisen kann und die Zuschauer sowie die Jury überzeugt, bleibt abzuwarten.

Getty Images Ekaterina Leonova und Diego Pooth bei "Let's Dance", 2025

RTL / Stefan Gregorowius Selfiesandra und Zsolt Sándor Cseke bei "Let's Dance, 2025

