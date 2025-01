Jennifer Lopez ist während Waldbränden für Ben Affleck da

Ben Affleck (52) musste sein Anwesen in den Pacific Palisades verlassen, nachdem verheerende Waldbrände Los Angeles heimgesucht hatten. Als bekannt wurde, dass er evakuiert werden musste, meldete sich seine Ex-Frau Jennifer Lopez (55) sofort bei ihm. Laut eines Insiders zeigte sich die Sängerin "besorgt" und bot dem Schauspieler und seinen drei Kindern, die er mit der Schauspielerin Jennifer Garner (52) hat, ihre Hilfe an. "Sie hat sich gleich gemeldet und ihm Unterstützung zugesichert", verriet eine Quelle gegenüber dem Magazin Page Six. Ben wurde nach seiner Evakuierung dabei gesichtet, wie er zu dem Haus der Mutter seiner Kinder fuhr, bevor er später auf sein Anwesen zurückkehren konnte, das glücklicherweise den Flammen entgangen war.

J.Lo, die erst kürzlich die Scheidung von Ben eingereicht hatte, hielt während des gesamten Vorfalls den Kontakt zu ihm und dessen Familie. "Sie wollte sicherstellen, dass alles in Ordnung ist und sie für ihn und die Kinder da sein kann", so die Quelle weiter. Während sein Anwesen noch unter Evakuierungsanordnung steht, äußerte er sich dem Vernehmen nach dankbar, dass sein Zuhause bislang unversehrt geblieben ist. Dennoch zeigt er sich betroffen vom Schicksal anderer: "Ben kennt viele Menschen, die ihr Zuhause verloren haben, und er versucht, so gut wie möglich zu helfen", sagte ein Insider. Die Brände, die Tausende Häuser zerstört haben und als die zerstörerischsten in der Geschichte Kaliforniens gelten, zwangen mehr als 300.000 Menschen zur Flucht.

Die Verbindung zwischen Jennifer und Ben zeigte sich in der Vergangenheit oft turbulent. Nachdem die beiden bereits 2002 verlobt waren und ihre Beziehung 2004 beendeten, flammte ihre Romanze 2021 erneut auf. 2024 gaben sie jedoch endgültig ihre Trennung bekannt. Beide teilen eine komplexe Geschichte, in der gemeinsame Höhen und Tiefen, aber auch viel gegenseitige Unterstützung sichtbar werden. Bereits in der Vergangenheit stellte J.Lo mehrfach klar, dass ihr das Wohlergehen von Ben und dessen Familie am Herzen liegt. Ihr Einsatz in dieser Katastrophe zeigt erneut, dass die beiden trotz persönlicher Differenzen füreinander da sein können.

Anzeige Anzeige

Pascal Le Segretain/Getty Images, Eugene Gologursky/Getty Images for Fast Company, Patrick T. Fallon Collage: Jennifer Lopez, Jennifer Garner und Ben Affleck

Anzeige Anzeige

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im Jahr 2003

Anzeige Anzeige

Anzeige