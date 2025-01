Jennifer Lopez fiel das Alleinsein nach der Scheidung schwer

Im vergangenen Jahr endete die Ehe von Jennifer Lopez (55) und Ben Affleck (52) nach nur zwei Jahren. Seither geht die Sängerin wieder als Single durchs Leben – eine Umstellung, mit der sie erst mal fertig werden musste. Im Interview mit Bunte gesteht J.Lo zum Thema Alleinsein nun: "Ich musste lernen, auf eine gesunde Weise allein zu sein – meine eigene beste Freundin zu sein, meine eigene Gesellschaft zu genießen." Inzwischen könne sie aber schon viel besser Zeit mit sich verbringen – doch es sei ein Prozess gewesen. "Es braucht immer viel Arbeit, um etwas an sich selbst und den Mustern, die wir haben, zu verändern", räumt die "On The Floor"-Interpretin ein.

Trotz ihrer Trennung soll sich Jennifer nach wie vor sehr gut mit ihrem Ex-Mann verstehen. Als der Schauspieler vor wenigen Tagen aufgrund der schweren Waldbrände von seinem Anwesen in Pacific Palisades, einer Region in Südkalifornien, evakuiert werden musste, soll sich die Marry Me-Darstellerin um ihn gesorgt haben. "Sie hat sich gleich gemeldet und ihm Unterstützung zugesichert", berichtete ein Insider Page Six zum aktuellen Verhältnis der beiden.

Jennifer und Ben gaben ihrer Liebe 2021 abermals eine Chance und feierten ein Jahr später ihre Hochzeit. Vor ihrer Versöhnung waren die Hollywoodstars bereits 2002 gemeinsam durchs Leben gegangen. 2004 wollten sie damals bereits heiraten, doch es folgte die überraschende Trennung. Ihr Liebes-Comeback erfreute ihre Fans auf der ganzen Welt deshalb umso mehr. Der anfängliche Zauber verpuffte aber schnell und die Krisengerüchte um J.Lo und den "Batman"-Star machten die Runde. Im vergangenen August bestätigten sich die Spekulationen und die 55-Jährige reichte die Scheidung ein.

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez in Venedig

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck im Jahr 2003

