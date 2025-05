"Nicht krank": Interview von Nadja Abd el Farrag aufgetaucht

Nadja Abd el Farrag (✝60) ist am 9. Mai 2025 im Alter von 60 Jahren verstorben. Die Nachricht von Naddels Tod kam überraschend und erschütterte zahlreiche Fans sowie Wegbegleiter, die sich an ihre lebensfrohe Art erinnerten. RTL veröffentlichte nun ein bislang unveröffentlichtes Interview mit der Ex-Partnerin von Dieter Bohlen (71), das im Juni 2024 in einem Hamburger Café aufgezeichnet wurde. Dort zeigte sich die Entertainerin optimistisch und gab an, sich "nicht krank" zu fühlen: "Ich bin ja noch gesund. Ich habe noch ein paar Jahre." Über die genaue Todesursache ist bislang wenig bekannt, als Auslöser wird aktuell Organversagen genannt – eine offizielle Bestätigung steht allerdings noch aus.

Das letzte Interview offenbart, wie sehr die 60-Jährige bis zuletzt an ein schönes Leben glaubte – trotz schwieriger Jahre hinter den Kulissen. Sie bestand darauf, keine ernsten gesundheitlichen Probleme zu haben, und meinte im Gespräch mit dem Sender: "Ich fühle mich jetzt auch nicht krank. Ich kann noch gehen und habe noch alle Gliedmaßen. Es passt schon." In ihrer Vergangenheit machte sie oft durch Schlagzeilen über private Krisen, finanzielle Probleme und gesundheitliche Rückschläge auf sich aufmerksam. Berühmt wurde sie vor allem durch ihre Beziehung zu Dieter und ihre gemeinsame Zeit mit der Band "Blue System". Neben den großen Bühnen sorgte sie aber immer wieder mit ihren schonungslos ehrlichen Aussagen bei Talkshows und Reality-TV-Formaten für Gesprächsstoff.

Naddels plötzlicher Tod hält die Welt in Atem – viele können die traurige Nachricht immer noch nicht fassen. In den sozialen Medien nahmen bereits zahlreiche Fans, Stars und Weggefährten Abschied von der TV-Bekanntheit, darunter auch Dieter, mit dem sie viele Jahre zusammen gewesen war. "Ich bin sehr traurig. Ruhe in Frieden, Nadja", schrieb der Poptitan voller Trauer zu einem bewegenden Throwback-Video auf Instagram, das die beiden bei einem gemeinsamen Bühnenauftritt zeigt.

Getty Images Nadja Abd el Farrag, 2009

ActionPress Nadja Abd el Farrag und Dieter Bohlen, 2001