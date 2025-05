So sehr kämpfte Nadja Abd el Farrag (†) mit ihrer Gesundheit

Nadja Abd el Farrag verstarb am 9. Mai 2025 offenbar an den Folgen eines Organversagens. Die gerade mal 60-Jährige hatte schon jahrelang mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. 2018 erschien ihre Biografie "Achterbahn", in der sie öffentlich machte, an einer Leberzirrhose erkrankt zu sein. Vermutlich das Resultat ihres jahrelangen starken Alkoholkonsums. "Ich nahm den Rat des Arztes nur halbherzig an, reduzierte meinen Konsum auf ein bis zwei Gläser Wein pro Woche und war überzeugt, dass bei diesen geringen Mengen keine Schädigung zu erwarten war. Aber anscheinend war selbst das noch zu viel für meine gestresste Leber, wie die neuesten Werte anzeigten", gab sie in dem Buch zu.

Grund für ihren Alkoholkonsum sei gewesen, dass sie sich oft "verloren, einsam und hilflos" gefühlt habe. Schon in jungen Jahren und während ihrer Beziehung mit Dieter Bohlen (71) griff sie häufig zum Glas, wie sie im bereits im Jahr 2015 gegenüber Bild offenbarte: "Ich war eine Pegeltrinkerin und habe an mehreren Abenden in der Woche meine zwei, drei Gläser Wein getrunken, nie harte Sachen. Das hat bei mir gereicht, um angenehm betrunken zu sein. Tagsüber habe ich auch schon mal getrunken, wenn ich Lust darauf hatte. Aber eben nie mehr als zwei Gläser Sekt oder Wein." Als sie 24 Jahre alt war, habe sie mit dem regelmäßigen Trinken angefangen. Den Alkohol habe sie zu Hause vor ihrem Partner versteckt: "[Den Sekt] habe ich statt im Kühlschrank immer in die Speisekammer gestellt, damit Dieter ihn nicht sieht."

Auch wenn die Öffentlichkeit von ihren gesundheitlichen Problemen wusste, schien Naddel, wie die Sängerin von vielen genannt wurde, kurz vor ihrem Tod positiv gestimmt gewesen zu sein. RTL veröffentlichte nun ein bislang nicht gezeigtes Interview mit der Hamburgerin, in dem die Frohnatur sich optimistisch gab und betonte, sich "nicht krank" zu fühlen. "Ich bin ja noch gesund. Ich habe noch ein paar Jahre", war sie sich zu diesem Zeitpunkt sicher. Über die Umstände ihrer letzten Tage ist bislang noch nichts bekannt – laut Medienberichten verstarb die 60-Jährige in einem Hamburger Krankenhaus.

Nadja Abd el Farrag und Dieter Bohlen Anfang der 2000er-Jahre

Nadja Abd el Farrag im Januar 2006