"Wollte nicht mehr": Katie Price gesteht Suizidversuch

Katie Price (46) hat in einem bewegenden Interview über ihre tiefste Lebenskrise gesprochen. Im Gespräch mit Paul C. Brunson im Podcast "We Need to Talk" verriet die britische Reality-TV-Bekanntheit, dass sie vor vier Jahren einen Suizidversuch unternommen hatte, als sie am absoluten Tiefpunkt ihres Lebens angelangt war. "Ich wollte einfach nicht mehr hier sein", erklärte die fünffache Mutter unter Tränen. Katie berichtete, wie sie sich damals mit Kokain selbst zu betäuben versuchte – als eine Form der Selbstmedikation. Nach einem Suizidversuch, bei dem sie sich erhängen wollte, erwachte sie mit einem blauen Auge – ihr Handy war dabei sogar in der Toilette gelandet. Kurz darauf wurde sie in die Londoner Suchtklinik The Priory eingewiesen, wo sie fünf Wochen verbrachte, um Schritt für Schritt zurück ins Leben zu finden.

Die 46-Jährige war in den letzten Jahren mit zahlreichen Herausforderungen konfrontiert: Sie kämpfte mit Suchtproblemen und Depressionen, musste mehrere erschütternde Trennungen verarbeiten, verlor ihr Zuhause durch finanzielle Probleme und wurde von der Öffentlichkeit immer wieder für ihre Lebensweise kritisiert. Katie Price sprach im Podcast offen darüber, wie sie ihre Familie monatelang über ihre wirklichen Gefühle im Unklaren ließ und stattdessen eine Fassade aufrechterhielt. "Wenn meine Familie fragte 'Geht es dir gut?', sagte ich immer nur: 'Ja, klar, alles okay' – dabei wollte ich am liebsten im Bett bleiben und konnte mich kaum aufraffen, zu duschen", erzählte sie. Nach dem Aufenthalt in der Klinik sei ihr erst bewusst geworden, dass sie Verantwortung übernehmen und sich selbst helfen müsse. Sie ermutigte andere, psychische Gesundheit ernst zu nehmen und betonte, dass Heilung erst dann gelinge, wenn man selbst bereit ist, sich mit seinen Problemen auseinanderzusetzen.

Mittlerweile sieht Katie Price wieder Licht am Ende des Tunnels. Sie berichtete, dass sie nach Jahren voller juristischer Auseinandersetzungen, mehrfacher Insolvenzen und privater Tiefschläge endlich wieder die Kontrolle über ihr Leben zurückgewonnen hat. Zuletzt feierte sie sogar, keine Schulden mehr zu haben, nachdem sie zweimal für bankrott erklärt worden war – ein Thema, das sie offen in ihrem eigenen Podcast "The Katie Price Show" mit Schwester Sophie besprach. Heute wirkt Katie Price gereift und reflektiert. Nach vielen Tiefschlägen befindet sie sich derzeit in einer stabilen Phase und setzt sich öffentlich für mehr Sensibilität und Verständnis im Umgang mit psychischen Erkrankungen ein.

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Katie Price im November 2023

Getty Images Katie Price, September 2023