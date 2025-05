Endlich schuldenfrei: Für Katie Price war Insolvenz "Hölle"

Katie Price (46) hat offen über die wohl schwerste Zeit ihres Lebens gesprochen: Sechs Jahre voller Sorgen wegen der Finanzen haben den Reality-TV-Star an seine Grenzen gebracht. Nachdem sie 2023 mit einer Steuerschuld von umgerechnet 880.000 Euro konfrontiert war und gezwungen wurde, ihr einst über 2,3 Millionen Euro teures Anwesen in Sussex weit unter Wert zu verkaufen, war für Katie der Tiefpunkt erreicht. Im März kam schließlich die Wende: Die fünffache Mutter wurde offiziell von ihrer enormen Steuerschuld entbunden und verkündet nun erleichtert in ihrem Podcast "The Katie Price Show": "Ich bin nicht mehr insolvent! Die letzten sechs Jahre waren die Hölle – mental und privat." Ihr emotionales Fazit: "Jetzt habe ich endlich alles unter Kontrolle."

Katie gibt zu, in der Vergangenheit zu sehr auf ihr Umfeld vertraut und die eigenen finanziellen Belange aus der Hand gegeben zu haben. Erst mit professioneller Unterstützung von Anwälten habe sie gelernt, das Insolvenzverfahren zu durchschauen und ihre Angelegenheiten eigenständig zu regeln. Mittlerweile sei sie in ein kleineres Haus mit vier Schlafzimmern gezogen, das ihren neuen Lebensumständen besser entspricht. Unerwartet kehrte sie vor Kurzem zu ihrem alten Anwesen zurück, um dort mit dem Pferd ihrer Tochter Felder zu durchreiten und dabei Abschied zu nehmen. "Es war wirklich komisch, herumzulaufen und zu denken – das war mal mein Feld. Am Ende war so viel mit dem Haus nicht in Ordnung, dass ich sogar froh war, es loszuwerden", berichtet sie in ihrem Podcast.

Beruflich zeigt sich Katie längst wieder kämpferisch: Schon seit der Entlassung aus der Insolvenz hat das einstige Erotikmodel neue Projekte angestoßen. So ist sie wieder als Moderatorin aktiv und konnte lukrative Social-Media-Deals abschließen. Trotz aller Krisen hat sie sich den Humor und die Energie bewahrt, für die sie von ihren Fans geliebt wird. Auf ihren Erfolg und ihr Comeback angesprochen, verriet eine Freundin gegenüber The Sun: "Katie ist ein echtes Arbeitstier und fest entschlossen, sich ihren Weg zurück in die Liga der Reichen zu erkämpfen."

Getty Images Katie Price im November 2023

Getty Images Katie Price, TV-Star

