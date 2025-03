Giovanni Zarrella spricht über die Karriere seines Sohnes

Sein Privatleben und vor allem seine Kinder hält Giovanni Zarrella (47) eigentlich aus der Öffentlichkeit heraus. Von der jüngeren Tochter des Sängers und Jana Ina Zarrella (48) ist nicht mal der Name bekannt. Ihr Erstgeborener, Gabriel Zarrella, wagte im Juni 2024 aber den Schritt in die Öffentlichkeit, als er den Profivertrag bei der U-17-Mannschaft des VfB Stuttgart unterschrieb. Sein Papa ist superstolz – und spricht in Tommi Schmitts (36) Fußball-Podcast "Copa TS" über die Leidenschaft von Gabriel. "Die ganze Liebe am Fußball, die wir haben in dieser Zarrella-Familie plus Talent, haben wir alle an den Jungen übergeben und er liebt diesen Sport", schwärmt er.

Für seine Karriere zog der 16-Jährige sogar von seiner Heimatstadt Köln nach Stuttgart: "Die Umstellung von hier weg, von der Familie weg, von seinem Umfeld, wo er geboren und groß geworden ist. Du siehst jetzt, der wird halt wirklich zum Mann." Giovannis Sohn tritt damit in seine Fußstapfen: Bevor der heute 47-Jährige mit Bro'Sis seine Musikkarriere startete, kickte er selbst professionell: in seiner Jugend bei AS Rom, später ebenfalls beim VfB Stuttgart. Für den Moderator und seine Ehefrau sei vor allem wichtig, dass ihre Kinder glücklich sind – ein Blick auf das Instagram-Profil von Gabriel lässt erahnen, dass der Jugendliche nun seinen Traum lebt. "Neues Kapitel", ergänzt mit einem roten und einem weißen Herz-Emoji, schrieb er zu dem Schnappschuss, mit dem seine Vertragsunterzeichnung bei dem Bundesligaverein verkündet wurde.

Die Eltern des jungen Fußballtalents gelten schon seit Jahren als das Traumpaar der deutschen TV-Landschaft. Der Musiker und die Love Island-Moderatorin sind seit 20 Jahren verheiratet. Angesprochen auf ihren Ehemann kam die gebürtige Brasilianerin bei einer Benefiz-Gala in München Ende vergangenen Jahres aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. Jana Ina verriet sogar ihr kleines Liebesgeheimnis: liebevolle Aufmerksamkeiten im Alltag! "Nach 20 Jahren Ehe macht er mir immer noch die Autotür auf. Es sind so Kleinigkeiten, die mich immer wieder begeistern", erzählte die 48-Jährige gegenüber Bunte.

Instagram / gabrielzrr Gabriel Zarrella, Fußballspieler

Getty Images Jana Ina und Giovanni Zarrella im August 2022

