"Das Hinterletzte": So hart war das Dschungelcamp für Sarah

So ging es ihr wirklich! Am neunten Tag platzte für Sarah Kern (55) der Traum – sie wurde von den Zuschauern als Erstes aus dem Dschungelcamp geworfen. Die Designerin verlor damit die Chance auf die Krone und das Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro. Dafür hätte sich der Aufenthalt wohl gelohnt – doch wie anstrengend war die Reise für sie? Im Interview mit Promiflash verrät Sarah, was im Dschungelcamp das Schlimmste war!

Gegenüber Promiflash offenbart die 55-Jährige einige Details, wie es im Camp abläuft. Von Anfang an sei es hart gewesen, aber Sarah betont den "tollen Teamspirit" – doch nicht alles war so positiv. "Die Hygienemaßnahmen sind natürlich auch das Hinterletzte", klagt die Blondine. "Also das ist schon alles heftig", führt sie weiter aus. Zudem habe ihr auch der "Entzug von allem, was dir lieb ist" zugesetzt – so habe sie beispielsweise ihr Handy zur Ablenkung oder den Kaffee am Morgen vermisst.

Aber auch "absolut dehydriert" gewesen zu sein und die geringe Nahrung haben ihr wohl zu schaffen gemacht – was sich nun auch auf der Waage widerspiegelt. Nach rund einer Woche im Urwald hat die Witwe von Otto Kern (✝67) einige Kilos verloren.

RTL Lucy Diakovska, Twenty4tim und Sarah Kern, im Dschungelcamp 2024

RTL Sarah Kern im Dschungelcamp 2024

RTL Sarah Kern, Dschungelcamp 2024

