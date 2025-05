Serkan Yavuz bereut Geld-Prahlerei nach dem Ein-Euro-Video

Serkan Yavuz (32) veröffentlichte Ende vergangenen Monats ein Statement, in dem er ausführlich auf die Trennung von seiner Frau Samira (31) und den Seitensprung mit Eva Benetatou (33) einging. Der einzige Haken: Interessenten mussten 1,19 Euro zahlen, um sich seine Seite der Geschichte anhören zu können. Nachdem dieser Schachzug eine Menge Kritik hervorgerufen hatte, verteidigte sich der Realitystar und prahlte damit, das Geld nicht nötig zu haben, da er eh schon Millionär sei. In einer Folge seines "unREAL"-Podcasts geht er nun auf diese Äußerung ein – und zeigt Reue für sein Verhalten. "Es war einfach aus einer Emotion heraus und dumm, dass ich die Summe genannt habe oder gesagt habe, dass ich das Geld schon davor eingenommen habe", betont der einstige Bachelorette-Kandidat.

Er habe "nie in meinem Leben mit Sachen geprahlt", führt Serkan weiter aus und erklärt: "Ich bin nicht derjenige, der herumläuft und sagt: 'Guck dir meine Uhr an, guck dir mein Auto an.' Deswegen tut es mir auch unfassbar leid, dass ich das mit dieser Ein-Euro-Nummer so erzählt habe." Seine Mutter habe ihm ganz andere, wichtige Werte beigebracht. Sie habe immer gesagt: "Tu was Gutes im Leben und Gott wird dich dafür belohnen" – weshalb sein Handeln auch nicht zu ihm gepasst habe. Ihre Worte habe sich der einstige Sommerhaus-Gewinner nun wieder ins Gedächtnis gerufen. "Mir geht es gut – daraus will ich keinen Hehl machen. Aber ich musste mir das auch erarbeiten", verdeutlicht er außerdem.

Der 32-Jährige sorgte mit seinem Ein-Euro-Statement für ordentlich Schlagzeilen. Die Öffentlichkeit warf ihm vor, er habe mit der Aktion Profit aus dem Drama seiner Ehe schlagen wollen – obwohl er hauptsächlich für dieses verantwortlich war. Serkan reagierte daraufhin auf Instagram auf die Anschuldigungen und stellte klar: "Das Geld habe ich davor schon eingenommen." Er habe sich ganz bewusst dafür entschieden, seine Stellungnahme kostenpflichtig zur Verfügung zu stellen, um eine Welle von Aufmerksamkeit auszulösen. "Ich habe davor schon gewusst, dass diese ganzen Menschen, diese Reality-Leute, YouTuber oder auch diese Gossip-Seiten auf das aufspringen werden, weil das war das Provokante, was keiner so bisher gemacht hat", erläuterte die Bachelor in Paradise-Bekanntheit.

Serkan Yavuz, Realitystar

Serkan Yavuz im April 2025

