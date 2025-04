Für Bela Klentze bedeutet Reality-TV die "totale Freiheit"

Bela Klentze (36), bekannt aus Serien wie Unter uns und Alles was zählt, wagt erneut den Sprung ins Reality-TV: Nach seiner Teilnahme an Forsthaus Rampensau wird der Schauspieler ab dem 7. Mai bei Kampf der Realitystars zu sehen sein. In einer Pressemitteilung von RTLZWEI äußerte sich Bela begeistert über seine neue Herausforderung und erklärte, warum er sich so sehr auf dieses Projekt freue: "Ich finde es total spannend, dass man im Reality-TV die totale Freiheit finden kann – mehr Freiheit als im Schauspiel." Speziell schätze er an den Formaten, dass die Teilnehmer keinerlei Grenzen hätten: "Du kannst sagen, was du denkst und was du fühlst, wann du willst, in jeglicher Form."

Für Bela bieten Shows wie "Kampf der Realitystars" eine ganz besondere Möglichkeit, sich von seiner privatesten Seite zu zeigen. Persönliche Konflikte sieht er eher als spannende Momente statt als Hindernisse: "Es ist psychologisch irrsinnig interessant, wenn so viele verschiedene Menschen aufeinander kommen", verriet er. Zudem schätze er die Herausforderungen der Show und glaube, dass die körperlichen und mentalen Prüfungen in einer so traumhaften Kulisse wie Thailand "doppelt Spaß machen". Trotz der Freiheit im Reality-TV bleibt Bela klar bei sich: "Ich bin nicht der Typ, der ausfallend wird. Es dauert schon eine Weile, bis man mich dahin kriegt, ausfallend zu werden", erklärte er.

Der Schauspieler, der als Sohn des Jazz-Musikers Thorsten Klentze in München aufwuchs, trat schon in jungen Jahren als Kindermodel vor die Kamera. Während er auf seinem weiteren Karriereweg vor allem durch schauspielerische Leistungen glänzte, scheint ihn das Reality-Genre inzwischen regelrecht zu faszinieren. Abseits der TV-Kameras ist Bela – wie der Vater, so der Sohn – leidenschaftlicher Musiker: Der 36-Jährige verbringt viel Zeit damit, gemeinsam mit seiner Cinematic-Rock-Band "Stairway to Violet" an neuen Projekten zu arbeiten. Wie seine Laufbahn sich in Zukunft weiterentwickeln wird, bleibt spannend – aber eines steht fest: Die bevorstehende Erfahrung in Thailand scheint für Bela etwas ganz Besonderes zu sein.

RTL Julian Bayer, Bela Klentze und Inge Brings bei "Alles was zählt"

Getty Images Bela Klentze im Februar 2019

