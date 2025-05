Die Wrestling-Legende Jim Ross ist erneut an Krebs erkrankt

Große Sorgen um Jim Ross (73): Der ehemalige Profiwrestler ist an Darmkrebs erkrankt, wie er nun auf X bekannt gab. Geplant ist diesbezüglich eine Operation, die in den nächsten zwei Wochen durchgeführt werden soll. Der WWE Hall of Famer nutzte die Gelegenheit auch, um sich bei seinen Fans für ihre Unterstützung und Anteilnahme zu bedanken. "Ich schätze eure Sorge und Unterstützung", erklärte Jim. Bereits in der Vergangenheit kämpfte er wiederholt mit erheblichen gesundheitlichen Herausforderungen, darunter Hautkrebs, eine Hüftoperation und Bell's Palsy, einer einseitigen Lähmung der Gesichtsmuskeln.

In den vergangenen Jahren musste Jim neben vielen gesundheitlichen Rückschlägen auch einen schweren Verlust verkraften. So verlor er seine Frau Jan Ross im März 2017. Sie starb an den Folgen einer Gehirnverletzung, die durch einen schweren Verkehrsunfall verursacht wurde – sie wurde nur 55 Jahre alt. "Mein kleiner Engel ist von uns gegangen", gab der Wrestling-Kommentator damals schweren Herzens auf X (ehemals Twitter) bekannt. Die beiden waren 24 Jahre lang verheiratet und galten als eingespieltes, glückliches Team.

Jim wurde durch seine markanten Ansagen zu einem Symbol für die Welt des Wrestlings. Besonders zwischen 1993 und 2013 wurde er dem WWE-Publikum bekannt. Mit Sprüchen wie "Bei Gott" oder "Er ist in zwei Hälften gebrochen" wurde Jim zu einer der beliebtesten Wrestling-Play-by-Play-Stimmen aller Zeiten. Als Wrestler stand er selbst von 1999 bis 2011 im Ring. Dabei kämpfte er gegen große Namen, wie unter anderem Triple H (55). 2007 wurde Jim in die WWE Hall of Fame aufgenommen.

Twitter / JRsBBQ Jim Ross und seine Frau Jan

Getty Images Wrestling-Ikone Jim Ross

