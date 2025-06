Nach Operation: Wrestling-Legende Jim Ross ist krebsfrei

Jim Ross (73) hat einen wichtigen Sieg errungen: Der Wrestling-Kommentator ist nach einer Operation offiziell krebsfrei. Dies teilte er in seinem Podcast "Grilling JR" mit und bestätigte, dass er den Darmkrebs besiegt hat. "Ich bin sehr glücklich, sagen zu können, dass der Krebs weg ist", freute sich Jim. Er kündigte außerdem an, im kommenden Monat wieder ins Kommentatoren-Team von All Elite Wrestling (AEW) zurückzukehren. "Ich bin es leid, zu Hause zu sitzen, und freue mich auf die Möglichkeiten, die vor mir liegen", stellte die WWE-Legende klar.

Während seiner Behandlung konnte sich der 73-Jährige der Unterstützung seines Arbeitgebers sicher sein. Der AEW-Präsident Tony Khan habe ihm während der gesamten Zeit den Rücken gestärkt. "Er war unglaublich wunderbar. So sollte sich ein Chef verhalten, er hat sich um mich gekümmert", erklärte er in seinem Podcast. Jim zeigte sich dankbar und betonte, dass er diese Unterstützung mit Engagement und Einsatz in seinem Job erwidern wolle. Da er nun den Krebs besiegt hat, steht ihm diesbezüglich auch nichts mehr im Wege.

Erst im Mai hatte Jim bekannt gemacht, gegen Krebs kämpfen zu müssen. "Ich schätze eure Sorge und Unterstützung", erklärte er damals auf X. In der Vergangenheit hatte er immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen: darunter Hautkrebs, eine Hüftoperation und Bell's Palsy, einer einseitigen Lähmung der Gesichtsmuskeln. Zudem musste er einen schweren Schicksalsschlag verkraften. Seine Frau Jan Ross verstarb im März 2017 nach einem schrecklichen Autounfall. Seither erinnert Jim regelmäßig an seinen "kleinen Engel", wie er sie liebevoll nannte.

Getty Images Wrestling-Ikone Jim Ross

Getty Images Jim Ross im Jahr 2019

Twitter / JRsBBQ Jim Ross und seine Frau Jan