Nach "tagesschau"-Aus: Constantin Schreiber bedankt sich

Constantin Schreiber verabschiedet sich von der tagesschau. In einem emotionalen Instagram-Video wendet er sich an seine Fans und Kollegen, nachdem sein Ausstieg aus dem Sprecherteam bekannt geworden ist. "Für mich Anlass, um Danke zu sagen, danke an die großartigen Kollegen und Kolleginnen bei der ARD, mit denen ich achteinhalb Jahre zusammenarbeiten durfte. Natürlich aber auch danke an euch, die Zuschauerinnen und Zuschauer, die jeden Abend in so großer Zahl einschalten", erklärt der Moderator. Am 25. Mai um 20 Uhr wird er ein letztes Mal die Hauptnachrichten der ARD präsentieren. "Ich würde mich freuen, wenn ihr bei meinem Abschied in mindestens ebenso großer Zahl einschaltet", fügt er hinzu.

Achteinhalb Jahre war der Journalist Teil von ARD-aktuell. Seit Januar 2021 war er als festes Mitglied des Sprecherteams der traditionsreichen Nachrichtensendung tätig. Während dieser Zeit wurde Constantin nicht nur für seine präzisen und ruhigen Moderationen geschätzt, sondern auch für seinen sympathischen Auftritt, der sowohl bei Zuschauern als auch bei Kollegen Eindruck hinterließ.

Seinen Abschied verkündete Constantin erst vor wenigen Tagen auf Instagram. In einem emotionalen Beitrag schwärmte er von den vergangenen Jahren bei der Nachrichtensendung: "Es waren Jahre und Aufgaben, für die ich sehr dankbar bin und die mich persönlich und beruflich bereichert haben. Danke dafür all jenen, die mich begleitet und unterstützt haben!" Ein Nachfolger für ihn steht auch schon fest: Bereits ab dem 14. Juni übernimmt Romy Hiller als neue Sprecherin seinen Platz.

Anzeige Anzeige

Instagram / constantinschreiber Constantin Schreiber, "Tagesschau"-Sprecher

Anzeige Anzeige

Instagram / constantinschreiber Constantin Schreiber, Nachrichtensprecher

Anzeige Anzeige