So war die letzte "Tagesschau" mit Constantin Schreiber

Constantin Schreiber (45) hat am 25. Mai zum letzten Mal die Hauptausgabe der Tagesschau um 20 Uhr moderiert. Nach achteinhalb Jahren verabschiedete sich der 45-jährige Moderator auf eigenen Wunsch von der Sendung. Zum Abschluss richtete er persönliche Worte an seine Zuschauer: "Danke für Ihr Vertrauen in meine und unsere Arbeit. Ich wünsche Ihnen, uns allen, viele positive Nachrichten und Glauben an das Gute." Zum Abschluss zitierte er ein chinesisches Sprichwort: "Wohin du auch gehst, geh mit deinem Herzen."

Auf Instagram gewährte Constantin seinen Fans einen Blick hinter die Kulissen seines letzten Arbeitstages. Für das Team brachte er Gemüse-Quiche und Süßigkeiten mit, bevor er von Kollegin Susanne Daubner (64) im Sprecherzimmer verabschiedet wurde. Seine letzten Schritte ins Studio hielt er ebenfalls in einem kurzen Videoclip fest. Zum Abschied gab es außerdem einen emotionalen Moment, als das Team ihm nach seiner finalen Sendung mit Applaus dankte.

Der charismatische Nachrichtenmoderator war ein fester Teil des Sprecherteams und inzwischen für viele Zuschauer eine beständige Größe im abendlichen Nachrichtenprogramm. Nach Bekanntgabe seines Weggangs verriet er auf Instagram lediglich, dass er sich in Zukunft "wieder inhaltlich journalistisch" betätigen möchte, ließ aber offen, in welcher Form dies geschehen soll. Gegenüber der Zeit bestätigte er nun, dass er für den Axel Springer Verlag als "Global Reporter mit Standort in Tel Aviv und New York" weitermachen wird.

Instagram / constantinschreiber, NDR / Hendrik Lüders Collage: Constantin Schreiber und Romy Hiller

Instagram / constantinschreiber Constantin Schreiber, Nachrichtensprecher

