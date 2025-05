So geht es für Constantin Schreiber nach "tagesschau" weiter

Medienprofi Constantin Schreiber (45) hat sich entschieden, ab dem 1. September 2025 eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen. Der bekannte Journalist und frühere Moderator der tagesschau wird künftig für das Global Reporters Network von Axel Springer tätig sein. Sein Standort wird dabei Tel Aviv sein, von wo aus er über den Nahen Osten berichten soll. Dabei wird er nicht nur für die Redaktion der Welt arbeiten, sondern auch Inhalte für Bild, Business Insider, Fakt, Onet und Politico liefern, wie DWDL.de berichtete. An Formaten wird er sich mit Reportagen, Interviews, Podcasts, TV-Dokumentationen und Talkshows einem breiten Medienspektrum widmen.

Mit seiner neuen Position im Global Reporters Network wird Constantin Teil eines Teams, das international und vielseitig eingesetzt wird, um ausführlich und tiefgehend über verschiedene Themen zu berichten. Axel Springer hat das Netzwerk im März ins Leben gerufen, um durch die Zusammenarbeit unterschiedlicher Redaktionen größere journalistische Projekte umzusetzen. Neben dem 45-Jährigen gehören bereits prominente Namen wie Paul Ronzheimer (39), Robin Alexander (50) und Ayaan Hirsi Ali (55) zu diesem Team. Besonders seine Expertise in Bereichen wie Nahost, Migration und Geopolitik hebt der neue Arbeitgeber hervor. Constantin selbst freut sich sehr auf die neuen Möglichkeiten: "Die Themen, für die ich seit Jahren als Journalist und Buchautor stehe, sind wichtiger denn je", resümierte er. "Ich freue mich darauf, im Rahmen des Global Reporters Network mit vielen Millionen Nutzern in Europa und den USA Politik und Weltgeschehen mit verschiedenen Formaten zu begleiten und einzuordnen."

Dass Constantin Schreiber immer für neue Herausforderungen bereit ist, bewies er bereits mehrfach in seiner Karriere. Der Journalist war lange für die "tagesschau" tätig und wurde mit seiner Arbeit dort einem breiten Publikum bekannt. Sein beruflicher Weg führte ihn jedoch auch in andere Bereiche: Für "Marhaba - Ankommen in Deutschland" wurde er mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet, zudem sorgten seine Buchveröffentlichungen regelmäßig für Diskussionen. Vor seiner Zeit bei der "Tagesschau" berichtete Schreiber bereits aus dem Nahen Osten und sammelte so wertvolle Erfahrungen, die er nun in seinem neuen Aufgabenfeld einbringen kann.

Instagram / constantinschreiber Constantin Schreiber, Nachrichtensprecher

