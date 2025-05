Nach halbem Jahr: Lisa Akkaya kämpft mit Geburtsverletzungen

Vor etwa sechs Monaten erblickte der Sohn von Lisa Marie (24) und Furkan Akkaya (24) das Licht der Welt. Die Geburt verlief jedoch alles andere als reibungslos: Bei der Reality-TV-Bekanntheit musste ein Dammschnitt durchgeführt werden. Wie die junge Mutter nun auf Instagram offenbart, hat sie noch immer mit den Folgen zu kämpfen. Auf Nachfrage eines Fans, ob sie noch Probleme mit den Geburtsverletzungen hat, antwortet sie: "An manchen Tagen tatsächlich ja, aber ich würde sagen, dass eigentlich alles gut abgeheilt ist."

Die ehemalige Temptation Island V.I.P.-Teilnehmerin betont, dass sie medizinisch sehr gut versorgt wurde und dank der ausgezeichneten Naht keine größeren Beschwerden habe. Sie gibt aber gleichzeitig preis, dass die Belastung an einzelnen Tagen dennoch spürbar sei. "Ich wurde wirklich super genäht", erklärt Lisa gegenüber ihren Followern und fügt hinzu: "Das Einzige ist das lange Sitzen, was dann teilweise noch drückt und schmerzt, zum Beispiel im Flieger."

Die 23-Jährige sprach bereits in der Vergangenheit offen über ihre Geburtsverletzungen. Der Eingriff war zwar nötig, um mögliche Komplikationen bei der Entbindung zu vermeiden, aber der Heilungsprozess machte ihr anfangs ordentlich zu schaffen. "Mir geht es zwar an sich gut, aber meine Geburtsverletzungen heilen leider nicht so gut und ich habe teilweise extreme Schmerzen", offenbarte Lisa auf Social Media und gestand: "Ich hätte mich länger ausruhen müssen."

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Akkaya, Furkan Akkaya und ihr Sohn im November 2024

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Akkaya und ihr Sohn Emilio im Dezember 2024

