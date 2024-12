Schmerzen: Lisa Akkayas Geburtsverletzungen heilen nicht ab

Lisa Marie (23) und Furkan Akkaya (23) sind vor wenigen Wochen erstmals Eltern geworden. Kurz nach der Geburt berichtete die Temptation Island V.I.P.-Teilnehmerin, dass diese nicht ganz reibungslos verlief. Auch heute noch kämpft Lisa mit den Folgen der Geburtsverletzungen, wie sie nun in ihrer Instagram-Story berichtet: "Mir geht es zwar an sich gut, aber meine Geburtsverletzungen heilen leider nicht so gut und ich habe teilweise extreme Schmerzen." Zu Beginn seien die Wunden gut verheilt, aber durch den Stress der vergangenen Wochen sei es dann wieder schlimmer geworden.

Lisa meint, der Fehler liege allein bei ihr: "Ich wurde super genäht, aber ich hätte mich länger ausruhen müssen." Die frischgebackene Mama musste beispielsweise kurz nach der Geburt von Dubai nach Deutschland fliegen, um am großen Wiedersehen von "Temptation Island V.I.P." teilzunehmen. "Meine Wunden bluten bis heute und mein Dammschnitt tut auch noch sehr weh", führt die 23-Jährige weiter aus. Vor allem Sitzen und das Tragen von bestimmten Hosen bereiten der jungen Mutter noch ein paar Probleme.

Trotz der unangenehmen Verletzungen könnten Lisa und Akka, wie Furkan auch genannt wird, wohl aktuell kaum glücklicher sein. In ihrer Rolle als Eltern gehen die beiden Realitystars voll und ganz auf. Kennengelernt haben sie sich durch den gemeinsamen Freund Jonathan Steinig (29). Es folgte ein gemeinsames Zuhause in Dubai, die erste gemeinsame Teilnahme an einem Reality-TV-Format und sogar den Bund der Ehe haben die beiden bereits geschlossen. Der kleine Emilio machte das Liebesglück von Lisa und Akka im Oktober perfekt.

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Straube im Dezember 2024

Instagram / lisa.straube Furkan Akkaya und Lisa Marie Straube im Dezember 2024

