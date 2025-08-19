Top 10: "KPop Demon Hunters" bleibt Dauerbrenner auf Netflix

"KPop Demon Hunters" verteidigt erfolgreich seinen Thron. Der Animationsfilm ist wohl die Überraschungssensation auf Netflix in diesem Jahr. Bereits seit rund zwei Monaten wird er fleißig gestreamt und hält sich hartnäckig an der Spitze der Streamingcharts. Daran hat sich auch jetzt nichts geändert. Nachdem der Thriller "Night Always Comes" "KPop Demon Hunters" kurzzeitig auf Platz zwei verdrängte, thront das Musical jetzt wieder an der Spitze. Laut der Plattform Moviepilot sammelte es bisher beeindruckende 184 Millionen Streams und ist somit auf Platz zwei der erfolgreichsten Netflix-Filme überhaupt – darüber steht nur die Actionkomödie "Red Notice" mit Dwayne Johnson (53) und Ryan Reynolds (48) mit 230 Millionen Streams. In der aktuellen Top 10 sammeln sich zudem auch der Actionfilm "New York Taxi", der Kinohit Barbie und das Drama "My Oxford Year".

Diese Chance lässt der Streaminggigant sich natürlich nicht entgehen: Gerüchtehalber plant Netflix "KPop Demon Hunters" zu einem ganzen Franchise auszubauen. Angeblich gibt es aktuell Diskussionen um diverse Nachfolger und sogar eine Realverfilmung oder ein Bühnenmusical. Letzteres ist allerdings noch nicht offiziell. Ein zweiter Teil hingegen könnte bald Realität werden. Wie das Portal Puck berichtet, verhandeln die Regisseure Maggie Kang und Chris Applehans derzeit mit Netflix um einen Nachfolger. Aber nicht nur der Film selbst bricht aktuell Rekorde. Auch die Musik platzierte sich bereits in den Charts. Vor allem der Song "Golden" begeistert die Fans und setzte sich unter anderem auf Platz eins der britischen Singlecharts. Ein Meilenstein für das K-Pop-Genre, denn in Großbritannien gelang das nur dem Solokünstler Psy (47) mit seinem Ohrwurm "Gangnam Style" im Jahr 2012.

"KPop Demon Hunters" erzählt die Geschichte des K-Pop-Trios HUNTR/X, bestehend aus den drei Mädels Rumi, Zoe und Mira. Während die drei nach außen hin weltweit gefeierte Popstars sind, beschützen sie die Welt hinter den Kulissen als Dämonenjägerinnen vor der Unterwelt. Doch dann bekommen sie unerwartete Konkurrenz von der Boyband Saja Boys. Hinter diesen stecken aber keine netten Jungs von nebenan – es ist eine Gruppe Dämonen, die den Plan verfolgt, den Schutzwall zwischen Menschheit und Dämonenwelt zu durchbrechen. Die Gruppen beginnen nicht nur einen Kampf um die Chartspitze, sondern auch um die Sicherheit der Sterblichen. Gleichzeitig droht Rumis dunkles Geheimnis ans Licht zu kommen.

Netflix/ "KPop Demon Hunters" Huntr/x in "KPop Demon Hunters"

Getty Images Cast und Crew von "KPop Demon Hunters" beim Netflix-Event Tudum, Juni 2025

Netflix/ "KPop Demon Hunters" Die Saja Boys in "KPop Demon Hunters"

