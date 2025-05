ESC 2025: Hier staubte Deutschland die meisten Punkte ab

Der Eurovision Song Contest 2025 kann für Deutschland wohl als großer Fortschritt betrachtet werden. Nachdem Sänger Isaak (30) vergangenes Jahr bereits den zwölften Platz gemacht hatte, schaffte es das Duo Abor & Tynna mit Platz 15 erneut ins Mittelfeld – da in den vergangenen Jahren meist nur die hinteren Ränge, wenn nicht gar der letzte Platz übrig waren, ist das wohl keine schlechte Ausbeute. Immerhin fällt die Punktevergabe für Deutschland 2025 auch recht gnädig aus. Wie aus der offiziellen ESC-Website hervorgeht, gab es die meisten Punkte aus Jury und Publikum zusammengerechnet aus der Ukraine mit 17 Punkten. Jeweils 15 Punkte gab es aus Israel und Serbien. Litauen und Tschechien gaben Deutschland 13 Punkte, unser Nachbarland Österreich hatte 12 Punkte übrig.

Abor & Tynna sorgten vorab für jede Menge Diskussionen unter deutschen ESC-Fans. Die Meinungen waren gespalten – während einige nach dem Vorentscheid wenig überzeugt waren und schon mit einem letzten Platz rechneten, waren andere sicher, das sei die beste Performance seit Langem. Vor allem der deutschsprachige Text kam gut an. In den Wochen vor dem ESC-Finale schienen die Geschwister aber immer mehr Anklang zu finden. Auch wenn die Wettbüros ihnen keine großen Chancen ausrechneten, glänzten die Streamingzahlen. Mit ihrer starken Performance im Finale konnten die beiden dann sicher die meisten Zweifler überzeugen. Der Großteil der User im Netz feierte Abor & Tynna und ihren Hit "Baller".

Der ESC-Sieg ging in diesem Jahr nach Österreich – eine kleine Überraschung, denn laut den Prognosen hatte der Act aus Schweden die Trophäe eigentlich schon sicher. Die Skandinavier wagten in diesem Jahr ein Experiment und schickten das finnische Comedy-Trio KAJ mit ihrem Sauna-Ohrwurm "Bara Bada Bastu" ins Rennen. Das war offenbar dennoch der richtige Weg: Der Song ging schon vor dem Finale viral und dominierte Social Media. Doch trotz der Favoritenrolle reichte es nur für den vierten Platz hinter Israel und Estland. Die Zuschauer waren aber begeistert. Mit Kommentaren wie "Das ist ein absoluter Hit, auch wenn Schweden schon so oft gewonnen hat" und "Das ist einer meiner Lieblings-ESC-Songs überhaupt" feierten die Fans den Song auf X.

Anzeige Anzeige

Getty Images Abor & Tynna, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images KAJ, Eurovision Song Contest Vorrunde, 2025

Anzeige Anzeige

Anzeige