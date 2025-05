Stefan Raab nimmt nach ESC-Pleite Verantwortung auf sich

Stefan Raab (58) erklärte den Eurovision Song Contest in diesem Jahr wieder zur "Chefsache" und nahm den Wettbewerb selbst in die Hand. Die Erwartungen waren hoch – der Moderator kündigte den Sieg an! Obwohl das Duo Abor & Tynna im Netz begeisterte, wurde es in der Punktevergabe schnell von anderen Ländern überholt. Was blieb, war Platz 15, also das hintere Mittelfeld. Jetzt meldet Stefan sich selbst zu Wort. "Ich übernehme die Verantwortung! Ich verspreche immer, dass wir gewinnen, sonst brauchen wir nirgendwo hinzufahren", betont er gegenüber ARD.

Den Geschwistern und ihrem Hit "Baller" habe man nichts vorzuwerfen, so Stefan weiter. Die beiden haben ihr Bestmögliches gegeben: "Ich muss den beiden einen riesigen Respekt zollen für das, was sie die letzten Wochen abgerissen haben. Heute hatten sie ihren größten Auftritt ever. Sie haben zehn Millionen Streams von 'Baller', die Videos hatten sehr gute Aufrufe." Aus zwei Ländern gab es immerhin die begehrten zwölf Jury-Punkte – das schaffte Deutschland in den vergangenen Jahren nicht. "Wir können uns über zweimal zwölf und zehn Punkte freuen. Das hat nicht gereicht, bedeutet aber nichts für eine Karriere. Es gab schon viele Künstler, die nicht gewonnen haben und dann großartige Karrieren gemacht haben", ist Stefan überzeugt.

Ein bisschen können Abor und Tynna aber doch im Siegestaumel schwelgen – denn der erste Platz ging an den Künstler aus ihrer eigentlichen Heimat Österreich. Countertenor JJ überzeugte sowohl Jury als auch Publikum mit der besonderen Performance seines Songs "Wasted Love". Die Entscheidung hätte kaum spannender sein können. Der 24-Jährige bekam seine entscheidenden Publikumspunkte als Letzter – an der Spitze stand bis dato Israel. Nur knapp 100 Punkte trennten JJ vom Sieg. Und die sollte er bekommen. Es waren sogar mehr als 100 Punkte drin, weshalb er an der israelischen Sängerin vorbeizog und am Ende 436 Punkte bekam.

Getty Images Abor & Tynna beim zweiten ESC-Halbfinale im Mai 2025 in Basel

Getty Images JJ, ESC-Star

