Anne Wünsche ist wieder schwanger und will eine Abtreibung!

Anne Wünsche (31) meldet sich mit einer faustdicken Überraschung bei ihren Fans! Die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Bekanntheit ist bereits Mutter von drei Kindern. Erst im vergangenen Sommer hatte die Influencerin zusammen mit ihrem Partner Karim El Kammouchi (34) einen Sohn namens Savio auf der Welt begrüßt. Nun eröffnet Anne ihrer Community: Sie ist wieder schwanger, aber will das Kind nicht behalten!

Via Instagram teilte sie nun ein Foto mit einem positiven Schwangerschaftstest. Doch bei genauerem Lesen hat Anne dazu eine deutliche Message. "Ich kann es nicht behalten", erklärte die 31-Jährige. Sie wisse von ihrer Schwangerschaft seit zwei Wochen und sie befinde sich aktuell in der siebten Woche. "Es war/ist absolut keine leichte Entscheidung und ich weiß selbst nicht ganz damit umzugehen", führt Anne weiter aus. Sie habe viel darüber nachgedacht – aber vier Kinder wären ihr einfach zu viel: "Es würde einfach nicht funktionieren und ich muss mir selbst eingestehen, dass das einfach nicht mein Leben wäre. Ich sehe mich in dieser Rolle nicht und ich wäre nicht glücklich damit."

Es ist nicht das erste Mal, dass Anne sich ihren Fans gegenüber zu so einem sensiblen Thema äußert. Vor einigen Jahren hatte sich die Bloggerin bereits schon mal für eine Abtreibung entschieden. "Ich bin nicht stolz darauf", hatte sie 2021 dazu erklärt.

