Prinzessin Dianas früherer Bodyguard "Rambo" ist verstorben

Prinz William (42) und Prinz Harry (40) trauern um einen Mann, der vor allem damals eine wichtige Rolle in ihrem Leben spielte: ihren ehemaligen Bodyguard Lee Sansum. Der frühere Royal Military Police Officer, der in den 1990er-Jahren Prinzessin Diana (✝36) und ihre Söhne schützte, ist im Alter von nur 60 Jahren verstorben. Seine Ehefrau Kate Sansum teilte laut Mirror mit, dass ihr Mann einem Herzinfarkt erlag. Lee, liebevoll von Diana "Rambo" genannt, war nicht nur ein treuer Begleiter der königlichen Familie, sondern wurde auch durch Interviews und Einblicke in die letzten Wochen mit der verstorbenen Prinzessin einem breiten Publikum bekannt.

Besonders vielen Royals-Fans blieb der Bodyguard durch eine Reise kurz vor dem tragischen Unfalltod Dianas in Erinnerung. Lee hatte Prinzessin Diana sowie William und Harry zu einem Familienurlaub nach Saint-Tropez begleitet, wo er stets an ihrer Seite war, um für ihre Sicherheit zu sorgen. Seine loyale, unauffällige Art und seine Nähe zur Familie machten ihn zu einer geschätzten Vertrauensperson. Neben seinen Aufgaben als Sicherheitsmann wurde er später auch als Berater und Autor tätig, was ihm in der Sicherheitsbranche viel Anerkennung einbrachte. Der Verdacht, dass Diana damals von der Presse verfolgt wurde und dies auch zu ihrem tödlichen Unfall beitrug, beschäftigte ihn noch lange nach seiner aktiven Zeit.

Abseits des Rampenlichts hatte Lee ein erfülltes Privatleben. Seine Ehefrau Kate, die Kampfsporttrainerin ist, beschrieb ihn als liebevollen Ehemann, der nicht nur eine Leidenschaft für den Schutz anderer, sondern auch für Fitness und Wellness hatte. In Interviews sprach Lee mit Hochachtung über Prinzessin Diana und ließ durchblicken, dass die Zeit mit ihr und ihren Söhnen seine Sicht auf das Leben positiv geprägt habe. Für William und Harry dürfte sein Tod ein bittersüßes Erinnern an jene Tage bedeuten, die sie mit ihrer Mutter und dem Bodyguard verbrachten.

Anzeige Anzeige

Instagram / kate.sansum Prinzessin Dianas Bodyguard Lee Sansum und seine Frau Kate, Februar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / leesansum Lee Sansum, Prinzessin Dianas früherer Bodyguard