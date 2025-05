Knossi passierte bei "Let's Dance" peinlicher Pinkelunfall

Social-Media-Star und Entertainer Jens Knossalla, besser bekannt als Knossi (38), sorgte bei seiner Teilnahme an der RTL-Show Let's Dance im Jahr 2023 nicht nur mit Tanzschritten, sondern auch mit einem außergewöhnlichen Patzer für Aufsehen. Wie er jüngst in einem Stream mit YouTuber "Papaplatte" erzählte, ereignete sich das Missgeschick nur wenige Minuten vor einem Auftritt. Während er auf der Toilette war, rutschte ihm der enganliegende Tanzbody zur Seite und verursachte dabei eine Pinkel-Panne, die seine helle Hose in Mitleidenschaft zog. Das Timing hätte schlechter kaum sein können: "Und alles, was du hörst, ist, dass die Werbung gleich endet", erinnerte er sich an das Chaos.

Zum Glück zeigte sich das RTL-Team geistesgegenwärtig und griff sofort ein. Mit gleich zwei Föhnen rückte die Crew der unschönen Situation zu Leibe, während das Kostümteam ihn beruhigte. Eine Mitarbeiterin kommentierte die brenzlige Lage trocken mit den Worten: "Kein Problem, mein Junge – bisschen Pisse." Mit nur 30 Sekunden bis zum Showbeginn gelang es tatsächlich, die Panne zu kaschieren. Dennoch scheint Knossi, der derzeit mit einer neuen Show polarisiert, dieses peinliche Erlebnis nicht komplett loszulassen. Er gibt zu, dass ihn bis heute Albträume heimsuchen: "Ich träume regelmäßig, dass ich auf der Tanzfläche stehe und die Choreo nicht kann." Trotz allem hat der Entertainer damals den fünften Platz belegt und bewiesen, dass er nicht nur tanzen, sondern auch improvisieren kann.

Knossi, der durch seine Streams auf Twitch und später durch Shows wie Das Supertalent oder 7 vs. Wild auch im Fernsehen populär wurde, hat großen Erfolg in verschiedenen Entertainment-Bereichen. Jenseits des Bildschirms scheint es beim Comedian und Moderator ebenfalls gut zu laufen: Er ist verlobt. Der beliebte TV-Star, der für seine humorvolle und unerschrockene Art bekannt ist, genießt die Unterstützung seiner Fans, die seine peinlichen Geschichten eher als charmant denn als Makel sehen. Ob auf der Bühne oder abseits davon – Knossi bleibt ein Publikumsliebling.

Anzeige Anzeige

Robert Schmiegelt / Future Image / ActionPress Knossi und seine Verlobte Lia im Juni 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / knossi Knossi im April 2024

Anzeige Anzeige