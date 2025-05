Keine Fake-Schwangerschaft: Kim Virginia teilt Satire-Video

Kim Virginia Hartung (30) hat die Nase voll von den Hatern: In einem ausführlichen Video auf Instagram wehrt sich der Realitystar unter anderem gegen die monatelange Kritik rund um die Babynews und die Beziehung mit Nikola Glumac (29). Ihren Beitrag startet Kim mit einem Satire-Video, in dem sie so tut, als sei sie Teil des diesjährigen Das Sommerhaus der Stars-Casts. Hintergrund dafür sind laut der Influencerin wiederkehrende Vorwürfe: "Wir sind zusammengekommen und der Rubel ging los: 'Die zwei sind Fake-zusammen' und 'Das ist für das Sommerhaus.' Das hat sich jetzt über ein Dreivierteljahr gezogen." Nun stellt die Medienpersönlichkeit aber ein für alle Mal klar: "Das stimmt nicht." Sie ist nicht in der Show dabei.

Ferner vergleicht Kim die Anfeindungen rund um ihre Person mit "einem Schneebällchen", das über die letzten Monate immer größer wurde und nicht aufhörte zu rollen. "Haben täglich Hassvideos bekommen, dass wir das alles für das Sommerhaus machen und für Aufmerksamkeit", merkt Kim unter anderem an. Auch dem Thema Verlobung widmet sich die Promis unter Palmen-Bekanntheit. "Wir sind nicht zum trillionsten Mal verlobt. Wir sind tatsächlich nur einmal verlobt", erklärt sie und ergänzt: "Das davor war einfach ein Beziehungsantrag mit einem Promise Ring. Kann man jetzt süß finden, kann man aber auch cringe finden. Das war keine Verlobung."

Abschließend nimmt die 30-Jährige das Ganze mit Humor. Sie gibt zu, dass ihr zuvor veröffentlichtes Statement, ihre Schwangerschaft sei tatsächlich nur Fake, ein großer Witz gewesen sei: "Ich konnte nicht drumherum gehen, mir diesen Spaß zu erlauben. Bitte verzeiht mir das, meine Süßen. Den Spaß müsst ihr mir nach der Hetzjagd auch gönnen." Letztendlich soll ihr ausführliches Statement dazu dienen, "ein bisschen aufzuräumen." Dass ihre Worte die Kritiker verstummen lassen, bezweifelt Kim jedoch und befürchtet: "Aber guckt in die Kommentare: Das bringt nichts."

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, Realitystars

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung im Mai 2025

