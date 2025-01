So hart war der Auszug ihrer Kids anfangs für Brooke Shields

Brooke Shields (59) hat kürzlich über ihre Erfahrungen als "Empty Nester" gesprochen, nachdem ihre beiden Töchter, Rowan (21) und Grier (18), für das Studium ausgezogen sind. In der "Tonight Show Starring Jimmy Fallon" erzählte die Schauspielerin, dass sie anfangs sehr traurig war, als ihre Kinder das Haus verließen. Ihr Blick darauf habe sich jedoch geändert: "Sie waren über Weihnachten da, und es war großartig – aber am Ende habe ich mich gefragt: 'Müsst ihr nicht wieder zurück zur Uni? Bitte, es ist Zeit zu gehen!'" Die Töchter von Brooke, die sie mit ihrem Ehemann Chris Henchy großgezogen hat, studieren an der Wake Forest University in North Carolina.

Noch vor wenigen Jahren fiel Brooke der Abschied von ihren Kindern deutlich schwerer. Als Rowan 2021 zum ersten Mal aufs College ging, beschrieb sie die Fahrt dorthin in einem Instagram-Post als "die traurigste Reise, die ich je gemacht habe". Ähnlich emotional wurde es, als Rowan ins zweite Studienjahr und später auch Grier zum Studium aufbrachen. Trotz Tränen sagte sie, sie sei stolz auf ihre Töchter und froh, dass beide glücklich sind. Inzwischen scheint sie ihre neue Lebenssituation mehr zu genießen und scherzte bei Jimmy Fallon (50) darüber, endlich Zeit für sich und ihren Alltag ohne Kinder zu haben.

Abseits ihrer Mutterrolle hat Brooke Shields auch andere spannende Projekte am Laufen. Kürzlich veröffentlichte sie ihr Buch "Brooke Shields Is Not Allowed to Get Old: Thoughts on Aging as a Woman". Darin schreibt sie über das Älterwerden, gesellschaftliche Erwartungen und den Neustart nach der Familienphase. Sie möchte Frauen ermutigen, die zweite Lebenshälfte als Gelegenheit zu sehen, Neues zu entdecken. Privat ist die Schauspielerin seit 2001 mit Chris Henchy verheiratet und spricht offen über ihre Beziehung. Ihr Humor über die Herausforderungen des Familientrubels bleibt dabei ein zentraler Teil ihrer Persönlichkeit – ebenso wie ihr Wunsch, langfristig eine enge Bindung zu ihren Töchtern zu bewahren.

Instagram / brookeshields Brooke Shields und Chris Henchy, Ehepaar

Getty Images Brooke Shields, Schauspielerin

