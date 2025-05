Follower-Skandal: Leyla Lahouar schießt gegen Kim Virginia

Ein unerwarteter Follower-Zuwachs auf dem Instagram-Profil von Leyla Lahouar (29) sorgt aktuell für hitzige Diskussionen. Die Reality-TV-Bekanntheit wird im Netz beschuldigt, ihre neue Millionen-Follower-Marke durch den Kauf von Fake-Accounts erreicht zu haben. Doch die Verlobte von Mike Heiter (33) wehrt sich entschieden gegen die Vorwürfe und gibt in einer Story eine ganz andere Richtung vor. Ohne Kim Virginia Hartung (30) namentlich zu erwähnen, deutet sie an, dass ihre ehemalige Dschungelcamp-Kollegin dahinterstecken könnte. Leyla vermutet, dass Kim das Gerücht um gekaufte Follower mit Fake-Profilen in Umlauf gebracht haben könnte, um selbst Aufmerksamkeit zu erlangen. "Das ist einfach übertrieben peinlich und lächerlich. Du hast doch eigene Probleme. Du brütest da doch irgendetwas aus, oder auch nicht, und beschäftigst dich schon wieder mit mir", ärgert sich Leyla.

In ihrem Statement geht Leyla sogar noch weiter und lässt tief blicken, wie angespannt das Verhältnis zu Kim offenbar ist. Sie unterstellt ihrer Rivalin nicht nur, den Skandal bewusst inszeniert zu haben, sondern wirft ihr auch generelles Showgehabe vor: "Wie viele Sachen sind bei dir in letzter Zeit passiert, die alle fake waren? Du weißt, dass die Leute dich nicht mögen und dir deshalb nicht folgen. Du jagst nach Followern, also geh mir bitte nicht auf die Nerven", wettert sie in ihrer Story.

Bereits am Vortag hatte Leyla die wilden Spekulationen um angebliche Fake-Follower in ihrer Story entschieden zurückgewiesen. "Ich würde niemals Follower kaufen", stellte die Reality-TV-Bekanntheit klar. Auch ihr selbst sei der plötzliche Zuwachs völlig schleierhaft gewesen. "Aus irgendeinem Grund kommen seit Tagen im Sekundentakt neue Follower auf mein Profil, die alle nicht echt sind. Es sind jetzt mittlerweile um die 800.000 Fake-Follower." Leyla versucht aktuell alles, um die offenbar gekauften Follower löschen zu lassen.

Instagram / kimvirginiaa Realitystar Kim Virginia Hartung, Mai 2025

Instagram / leylalahouar Leyla Lahouar im Mai 2025

